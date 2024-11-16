Украина может превратить отходы из Чернобыля в ядерное оружие

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Украина потенциально может использовать отработанное топливо Чернобыльской АЭС для создания ядерного оружия, о чём рассказал эксперт по атомной энергетике Александр Уваров.

Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., PDM

В основе утверждений лежат особенности реакторов РБМК, ранее использовавшихся на Чернобыльской АЭС. В таких реакторах образуется плутоний, состав которого может быть более подходящим для оружейного применения, в отличие от топлива современных реакторов, где содержание изотопа Pu-240 делает материал непригодным для создания бомбы.

Уваров отметил, что американцы проводили испытания с использованием "реакторного" плутония в 1962 году, что доказывает теоретическую возможность создания бомбы даже из неполностью подходящего материала. Для извлечения плутония из отработанного топлива потребуется радиохимический завод, подобный российскому "Маяку", сообщает Газета.Ru.

Несмотря на высокую трудоемкость и потенциальные риски, Уваров считает это технически осуществимым для Украины, особенно при отсутствии должного уровня безопасности.

Уточнения

Черно́быль (укр. Чорно́биль — производное от растения «чернобыльник», или «полынь обыкновенная») — город в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, Вышгородский район Киевской области Украины.



А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.

