Как пластик изменил мир и стал экологической проблемой

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Пластиковая упаковка, которая сейчас находится в холодильнике, имеет долгую историю. Начав свой путь в недрах земли в виде сырой нефти, она претерпела множество процессов, чтобы превратиться в привычный предмет повседневной жизни.

Пластик, созданный человеком, уникален по своей сути. Его структура состоит из полимеров — молекул, сформированных из повторяющихся звеньев, которые обеспечивают материалу гибкость и долговечность.

Эти полимеры делятся на две основные категории: синтетические, изготавливаемые из нефти и газа, и биоосновные, созданные из растительного сырья. Однако даже биоосновные полимеры не всегда экологичны, так как могут не разлагаться в природных условиях.

Ежегодно производится более 300 миллионов тонн пластика, половина из которых предназначена для одноразового использования. Огромное количество пластиковых отходов оказывается в океанах, где наносит вред морской экосистеме.

Рыбы и другие обитатели морей принимают микропластик за пищу, что приводит к нарушению их питания. Этот же микропластик может попадать и в организм человека, но последствия такого воздействия всё ещё изучаются.

Производство пластика начинается с переработки нефти. После добычи сырьё нагревается и разделяется на компоненты, одним из которых является нафта. Этот химический продукт используется для получения этилена и пропилена — основ для полиэтилена и полипропилена, двух самых распространённых полимеров.

Полиэтилен обладает универсальными свойствами, которые позволяют ему быть как гибким, так и жёстким, а полипропилен известен своей эластичностью.

Проблема пластика заключается в его долговечности. Материал, созданный для удобства, может сохраняться столетиями, разлагаясь под воздействием солнца, воды и ветра на микрочастицы. Такой процесс сопровождается выделением вредных химических веществ, что усугубляет проблему.

Однако появляются возможные решения. Биоразлагаемые пластики, такие как полилактиды, уже начинают находить применение, хотя их производство пока остаётся дорогим. Исследования в области микробов и ферментов, способных разлагать пластик, также дают надежду.

Человечество создало пластик, который природа не может переработать. Теперь задача заключается в том, чтобы найти способы сократить его воздействие на окружающую среду.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

