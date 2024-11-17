Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему картофель трескается в земле и как это предотвратить
Нарушения в конструкции авто: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Как выбрать выгодную ипотечную программу в условиях меняющихся ставок
Как превратить обычные оливки в изысканную закуску за 10 минут
Секреты изюма: польза для сердца, сосудов и борьбы с раком
Какие продукты помогают сохранить упругость и увлажнение кожи
Как правильно собрать чемодан и сэкономить на поездках: советы, которые стоит запомнить
Как исправить поведение кошки, если она вытаскивает еду на пол
Нехватка запчастей: что делать, чтобы не ждать месяцы

Как пластик изменил мир и стал экологической проблемой

2:41
Наука

Пластиковая упаковка, которая сейчас находится в холодильнике, имеет долгую историю. Начав свой путь в недрах земли в виде сырой нефти, она претерпела множество процессов, чтобы превратиться в привычный предмет повседневной жизни.

Пластик, созданный человеком, уникален по своей сути. Его структура состоит из полимеров — молекул, сформированных из повторяющихся звеньев, которые обеспечивают материалу гибкость и долговечность.

Эти полимеры делятся на две основные категории: синтетические, изготавливаемые из нефти и газа, и биоосновные, созданные из растительного сырья. Однако даже биоосновные полимеры не всегда экологичны, так как могут не разлагаться в природных условиях.

Ежегодно производится более 300 миллионов тонн пластика, половина из которых предназначена для одноразового использования. Огромное количество пластиковых отходов оказывается в океанах, где наносит вред морской экосистеме.

Рыбы и другие обитатели морей принимают микропластик за пищу, что приводит к нарушению их питания. Этот же микропластик может попадать и в организм человека, но последствия такого воздействия всё ещё изучаются.

Производство пластика начинается с переработки нефти. После добычи сырьё нагревается и разделяется на компоненты, одним из которых является нафта. Этот химический продукт используется для получения этилена и пропилена — основ для полиэтилена и полипропилена, двух самых распространённых полимеров.

Полиэтилен обладает универсальными свойствами, которые позволяют ему быть как гибким, так и жёстким, а полипропилен известен своей эластичностью.

Проблема пластика заключается в его долговечности. Материал, созданный для удобства, может сохраняться столетиями, разлагаясь под воздействием солнца, воды и ветра на микрочастицы. Такой процесс сопровождается выделением вредных химических веществ, что усугубляет проблему.

Однако появляются возможные решения. Биоразлагаемые пластики, такие как полилактиды, уже начинают находить применение, хотя их производство пока остаётся дорогим. Исследования в области микробов и ферментов, способных разлагать пластик, также дают надежду.

Человечество создало пластик, который природа не может переработать. Теперь задача заключается в том, чтобы найти способы сократить его воздействие на окружающую среду.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда Аудио 
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Садоводство, цветоводство
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу Аудио 
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Красота и стиль
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Как правильно прогревать автомобиль в холодное время
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Сводка с фронта: утренняя воскресная дискотека на Украине, Трамп обвинит Зеленского в отказе от переговоров Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Последние материалы
Как учёные определяют возраст древних объектов
Как электрический патч помогает бороться с госпитальными инфекциями
Готовим идеальные пышные оладьи за 15 минут
НАТО не помогла. Ракеты Х-101 над Ивано-Франковской областью пытались перехватить истребители F-16
Идеальная выпечка без яиц: ароматный манник с яблоками
Бархатцы осенью: как превратить ваш участок в цветущий оазис
Новая инициатива: как выбрать сервис для ремонта по ОСАГО
Как удобно провести время в ожидании рейса и сэкономить в путешествии
Грудное вскармливание: что исключить из рациона для здоровья малыша
Кроссоверы на асфальте: зачем нужен полный привод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.