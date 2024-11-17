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Как учёные определяют возраст древних объектов

2:12
Наука

Определение возраста объектов — важный научный процесс, который помогает понять историю Земли, особенности климата прошлого и образ жизни древних людей. Одним из наиболее популярных методов является радиоуглеродный анализ.

Как учёные определяют возраст древних объектов
Фото: commons.wikimedia.org by Steve F-E-Cameron, CC BY-SA 3.0

Его суть заключается в измерении содержания углерода-14, радиоактивного изотопа, который присутствует в живых организмах. После смерти живого существа количество углерода-14 в его останках постепенно уменьшается из-за радиоактивного распада. Изучая это снижение, можно определить возраст объекта.

Метод эффективен для датировки органических материалов, возраст которых не превышает 50 000 лет, так как период полураспада углерода-14 составляет 5730 лет. Благодаря этому анализу удалось изучить важные эпохи, включая начало сельского хозяйства и развитие цивилизаций.

Для объектов старше 50 000 лет применяются другие подходы, такие как уран-торий-свинцовое датирование. Этот метод помогает определить возраст неорганических материалов, включая горные породы.

В основе лежит измерение содержания радиоактивных изотопов, таких как уран-238 или торий-232, которые со временем распадаются, образуя стабильные формы свинца. Благодаря этому методу удалось установить возраст древнейших земных пород — цирконов, возраст которых составляет 4,4 миллиарда лет.

Ещё один способ датировки — люминесцентный анализ. Он используется для определения времени, когда объект последний раз подвергался воздействию тепла или солнечного света. Метод помогает исследовать геологические изменения, например, ледниковые движения или отложения в реках.

Датирование применяется не только в археологии и геологии, но и в криминалистике, например, для анализа подлинности произведений искусства или определения времени выдержки вина и виски.

 

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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