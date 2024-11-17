Что такое отрицательная високосная секунда

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Год 2020 выделился не только глобальными событиями, но и уникальными изменениями в астрономических показателях. Земля зафиксировала 28 самых коротких дней за всю историю наблюдений, начиная с 1960 года. В эти дни планета вращалась вокруг своей оси на несколько миллисекунд быстрее, чем обычно.

Фото: eol.jsc.nasa.gov by Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center, CC0

Хотя такие колебания считаются нормальными и связаны с изменениями атмосферного давления, ветров, океанических течений и движением ядра, они создают трудности для точного измерения времени.

Астрономическое время, измеряемое скоростью вращения Земли, иногда отклоняется от всемирного координированного времени (UTC). Чтобы устранить эти расхождения, учёные добавляли так называемые "високосные секунды" — дополнительные секунды, синхронизирующие оба времени. С 1972 года такие корректировки выполнялись около 27 раз, последняя из них — в 2016 году.

Однако последние изменения в скорости вращения Земли впервые вызвали обсуждение "отрицательной" високосной секунды. Вместо добавления секунды, возможно, потребуется её удаление.

Если ускорение продолжится, средняя продолжительность дня в 2021 году окажется на 0,05 миллисекунды короче 86 400 секунд — стандартной продолжительности суток. Это может привести к накоплению разницы между астрономическим и атомным временем на 19 миллисекунд.

Кроме того, рассматривается возможность полного отказа от високосных секунд. Это может упростить работу телекоммуникационных систем, которые сталкиваются с техническими сложностями при корректировках времени.

Международная служба вращения Земли (IERS), ответственная за принятие решений о добавлении или удалении секунд, пока не планирует вносить изменения в UTC.

Эти дебаты ещё раз подчёркивают, насколько чувствительны технологические системы к даже мельчайшим изменениям в природных циклах. Будущее високосных секунд остаётся неопределённым, но эксперты уверены, что дальнейшее ускорение вращения Земли может стать катализатором для принятия более радикальных решений.

Уточнения

Дополни́тельная (високо́сная ска́чущая) секу́нда, или секу́нда координа́ции, — секунда, иногда добавляемая (теоретически возможно и вычитание) в шкалу всемирного координированного времени (UTC) для согласования его со средним солнечным временем UT1.

