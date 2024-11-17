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Почему перенаселение становится проблемой для планеты

Наука

Планета сталкивается с тремя серьёзными экологическими кризисами: изменением климата, утратой биоразнообразия и перенаселением. Эти угрозы способны существенно изменить жизнь на Земле в ближайшие десятилетия. Согласно статье, опубликованной 13 января в журнале Frontiers in Conservation Science, ситуация требует немедленных мер со стороны мировых лидеров.

Почему перенаселение становится проблемой для планеты
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, CC BY 2.0

Исследователи подчёркивают, что главная цель их работы — донести до широкой аудитории и властей реалистичную картину происходящего, чтобы начать активно решать экологические проблемы.

С момента начала сельскохозяйственной деятельности около 11 000 лет назад Земля потеряла почти половину наземных растений и до 20% животного биоразнообразия. Если тенденции сохранятся, исчезнуть могут до 10 миллионов видов растений и животных.

Изменение климата уже вызывает учащение природных катастроф. К 2050 году уровень моря может значительно подняться, что приведёт к увеличению числа климатических беженцев. Одновременно перенаселение создаёт риски для экосистем и увеличивает вероятность возникновения новых пандемий.

Проблемы также связаны с социальной нестабильностью, включая нехватку продовольствия, жилья и работу, рост неравенства. Сложившаяся ситуация усугубляется недостаточной осведомлённостью населения и политиков. Несмотря на многочисленные международные соглашения, целевые показатели по климату и биоразнообразию остаются невыполненными.

Авторы подчёркивают, что решением проблемы может стать отказ от постоянного экономического роста, переход на альтернативные источники энергии и изменение подходов к образованию. Без этих шагов глобальное потепление и утрата экосистем могут стать необратимыми.

Уточнения

Перенаселение — вид демографического кризиса, который характеризуется избытком населения по отношению к средствам существования (нехватка ресурсов для поддержания гигиенических норм жизни) или избытком населения по отношению к спросу на рабочую силу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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