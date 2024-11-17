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Как снег появился в одном из самых жарких мест планеты

1:45
Наука

События 19 января 2021 года вызвали удивление, когда одно из самых засушливых мест на планете оказалось покрытым инеем. В пустыне Сахара, на северо-западе Алжира, рядом с городом Айн-Сефра, песчаные дюны были усыпаны ледяными кристаллами.

Как снег появился в одном из самых жарких мест планеты
Фото: commons.wikimedia.org by yeowatzup, CC BY 2.0

Это редкое явление снял на камеру местный фотограф. Снимки и видео быстро стали объектом внимания средств массовой информации по всему миру.

Айн-Сефра расположена на высоте около 1000 метров над уровнем моря, в окружении Атласских гор, неподалёку от границы с Марокко. В январе температура здесь обычно держится на уровне 14°C, однако ночью она опустилась до -3°C, что привело к образованию снега.

Это явление стало четвёртым случаем снегопада в регионе за последние 42 года: ранее снег выпадал в 1979, 2016 и 2018 годах. При этом снегопады 2016 и 2018 годов были значительно обильнее, с высотой снежного покрова до 1 метра.

Сахара является крупнейшей жаркой пустыней мира, охватывающей 8,6 миллиона квадратных километров. Хотя снег в ней — исключительное явление, в высокогорных районах Атласских гор осадки в виде снега случаются чаще. Например, в марокканских горах снегопады наблюдались в 2005 и 2012 годах. Подобные случаи подчеркивают уникальность и изменчивость климата в этом регионе.

 

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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