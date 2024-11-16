Робоптицы будущего: как российские учёные учат беспилотники летать по-птичьи

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Уникальная модель, имитирующая полет птиц, была разработана совместными усилиями исследователей из нескольких ведущих российских университетов. Эта инновационная разработка поможет в создании передовых биоморфных беспилотников.

Фото: Pexels by Google DeepMind, PDM

Птицы обладают невероятной маневренностью в полете, и инженеры давно стремятся перенять их навыки. Российские ученые создали роботизированную модель, которая воспроизводит сложные движения крыльев и хвостового оперения. Ключевой особенностью является индивидуальное управление каждым крылом с помощью отдельных двигателей и микроэлектроники.

Прототип позволяет исследователям изучать влияние различных факторов на аэродинамику полета. Виктор Казанцев, руководитель проекта, сообщил, что модель позволяет экспериментально проверить, как положение крыльев, частота взмахов или ориентация тела влияют на полет. Ученые могут определять оптимальные углы и положения крыльев для повышения подъемной силы, ускорения или замедления.

Полученные данные имеют решающее значение для разработки систем управления искусственными аппаратами. Они будут использованы для обучения нейронных сетей, которые станут интеллектуальным ядром робоптиц. Виктор Казанцев отмечает, что нейросети позволят быстро выбирать оптимальные параметры полета, учитывая множество факторов, влияющих на движение в воздухе.

По мере развития проекта нейросеть будет усложняться, интегрируя данные от различных датчиков и систем технического зрения. Итогом станет создание бортового процессора с искусственным интеллектом, который обеспечит интеллектуальное управление серийными робоптицами.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

