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Ледники в Гренландии тают быстрее, чем рассчитывали учёные

1:42
Наука

Таяние ледников Гренландии происходит значительно быстрее, чем это показывали прежние модели. Новые исследования, учитывающие особенности взаимодействия льда и воды во фьордах, выявили, что процесс ускорен в 100 раз по сравнению с прежними расчётами.

Ледники в Гренландии тают быстрее, чем рассчитывали учёные
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, CC BY 2.0

Ранее для моделирования использовались данные из Антарктиды, где ледники имеют горизонтальное расположение. Однако гренландские ледники отличаются вертикальными фронтами, из-за чего тёплые океанские течения воздействуют на них иначе. Эта особенность приводит к образованию внезапных обрушений льда, которые создают мини-цунами, затрудняя исследования.

Для получения точных данных использовались роботизированные лодки, которые собирали информацию с ледников в Гренландии и на Аляске. Результаты показали, что скорость таяния арктических льдов ранее значительно недооценивалась. Например, ледник Леконт исчезает в 100 раз быстрее, чем предсказывали модели.

Таяние ледников оказывает влияние не только на уровень моря, но и на циркуляцию океанических течений. Холодная пресная вода смешивается с более тёплой морской, изменяя климатические процессы на значительных территориях. Вода, содержащаяся в ледниковом щите Гренландии, способна поднять уровень мирового океана на 6 метров.

Современные исследования позволили создать более точную модель, включающую данные экспедиций и учитывающую особенности вертикальных ледниковых фронтов. Это стало важным шагом для совершенствования климатических прогнозов.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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