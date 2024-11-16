Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие авто сохраняют цену лучше всех на вторичке
Как правильно упакованная ручная кладь сделает ваше путешествие беспроблемным
Ваша собака будет здоровой, если кормить её этими полезными овощами
Эксперты уверены, что при Трампе экономические отношения России и Китая станут проще
Ошибки при мытье волос, мешающие вам достичь идеального результата
Как нанопластик влияет на антибиотики и иммунитет человека
Хаматова рассказала, как пострадала из-за русского языка в Латвии: дурацкая ситуация
Эль Фаннинг сыграет две роли в продолжении франшизы про Хищника
Ледники в Гренландии тают быстрее, чем рассчитывали учёные

Как рождественская ёлка объединила традиции прошлого и настоящего

1:23
Наука

Вечнозелёные растения издавна считались символами стойкости жизни в зимнюю пору, обещая возвращение солнца. В аграрных обществах они украшали праздники зимнего солнцестояния, включая египетские фестивали в честь бога Ра, римские Сатурналии и североамериканские обряды Хопи Сойал. Эти традиции стали предшественниками рождественской ёлки.

Как рождественская ёлка объединила традиции прошлого и настоящего
Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, CC BY 2.0

Рождество, появившееся как христианский праздник, переняло многие элементы языческих обрядов. Так, в Германии протестанты XVI века заменили богато украшенные вертепы скромными вечнозелёными деревьями. Позже, в Викторианскую эпоху, эта традиция распространилась по миру. Королева Виктория популяризировала ёлки, превратив их в символ семейных ценностей. Публикации с изображениями королевской семьи с ёлкой вдохновили средний класс в Англии и США.

К началу XX века рождественские ёлки заняли центральное место в праздничных традициях. Общественные ёлки, например, в Рокфеллер-центре, стали популярными во время Великой депрессии. Сегодня ёлки украшают не только дома, но и торговые площади по всему миру, становясь универсальным символом надежды и света в зимний сезон.

Уточнения

Рождественская ёлка — традиционный атрибут празднования Рождества во многих странах мира.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Авто
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных Аудио 
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Авто
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля Аудио 
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают таксисты в Москве
Экономика и бизнес
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают таксисты в Москве Аудио 
Популярное
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин

Осенняя уборка сада — необязательное условие: иногда «неухоженный» сад лучше для экосистемы.

Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Последние материалы
Курение убивает режиссёра культового сериала Твин Пикс
Деми Мур рассказала о расстройстве пищевого похудения: меня просили похудеть
Сочная и ароматная грильята на вашем столе. Советы по приготовлению блюда
Необычные правила безопасности на Бали, о которых вам стоит знать
Раскрыто главное условие новогоднего райдера Леонида Якубовича, связанное с популярной ТВ-игрой
Почему таксисты не хотят брать короткие поездки
Три причины выпивать стакан тёплой воды каждое утро
Записавшая альбом с Сергеем Шнуровым Инстасамка попросила прощения у своей аудитории
Рекомендации по выбору мастера маникюра для идеального результата
Австрия готова пережить зиму без российского газа — хранилища заполнены на 90%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.