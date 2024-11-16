Как рождественская ёлка объединила традиции прошлого и настоящего

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Вечнозелёные растения издавна считались символами стойкости жизни в зимнюю пору, обещая возвращение солнца. В аграрных обществах они украшали праздники зимнего солнцестояния, включая египетские фестивали в честь бога Ра, римские Сатурналии и североамериканские обряды Хопи Сойал. Эти традиции стали предшественниками рождественской ёлки.

Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, CC BY 2.0

Рождество, появившееся как христианский праздник, переняло многие элементы языческих обрядов. Так, в Германии протестанты XVI века заменили богато украшенные вертепы скромными вечнозелёными деревьями. Позже, в Викторианскую эпоху, эта традиция распространилась по миру. Королева Виктория популяризировала ёлки, превратив их в символ семейных ценностей. Публикации с изображениями королевской семьи с ёлкой вдохновили средний класс в Англии и США.

К началу XX века рождественские ёлки заняли центральное место в праздничных традициях. Общественные ёлки, например, в Рокфеллер-центре, стали популярными во время Великой депрессии. Сегодня ёлки украшают не только дома, но и торговые площади по всему миру, становясь универсальным символом надежды и света в зимний сезон.

Уточнения

Рождественская ёлка — традиционный атрибут празднования Рождества во многих странах мира.

