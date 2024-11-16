Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Басков и Лазарев устроили гендер-пати в эфире популярного ТВ-шоу
Подготовка гортензии к зиме: что нужно сделать, чтобы увидеть цветы весной
Гипоксия на высоте: как правильно использовать маску в самолёте
Актриса Муцениеце раскрыла правду о романах с Чуйковым и Кологривым
Сравнение лидеров продаж: кто вырвался вперёд
Как правильно кормить птиц зимой? Названы безопасные продукты
Почему музыка помогает справляться со стрессом
Помогает в 99% случаях! Как снять боль в мышцах после тренировки
Доллар по 100 рублей и выше — новая реальность для российской экономики

Что гравитация делает с вашим возрастом

1:50
Наука

Гравитация влияет не только на пространство, но и на время. Согласно общей теории относительности, время течёт медленнее вблизи массивных объектов, таких как Земля, и ускоряется на большей высоте. Это явление приводит к тому, что люди, живущие на вершинах гор, стареют быстрее, чем те, кто живёт на уровне моря, хотя разница исчисляется миллисекундами.

Что гравитация делает с вашим возрастом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исследования показали, что каждая ступенька лестницы или метр над уровнем моря ускоряет ход времени. Например, за 30 лет на вершине Эвереста старение произойдёт на 0,91 миллисекунды быстрее, чем на уровне моря.

Такой эффект, известный как гравитационное замедление времени, был подтверждён экспериментами с использованием сверхточных атомных часов, которые фиксируют различия даже на высоте 0,2 миллиметра.

Эффект объясняется тем, что гравитация искривляет пространство-время — четырёхмерную структуру, состоящую из трёх пространственных и одной временной координаты. Чем ближе к массивному объекту, тем сильнее это искривление, замедляющее время.

Хотя в повседневной жизни это влияние незаметно, для спутников GPS релятивистские эффекты играют критическую роль. Спутниковые часы идут быстрее на 45,7 микросекунд в сутки по сравнению с наземными, и для корректной работы GPS-системы это должно быть учтено.

Гравитация действительно замедляет старение, но эффект слишком мал, чтобы использовать его как метод продления жизни. Однако понимание таких процессов подчёркивает ценность и быстротечность времени, особенно вдали от массивных объектов.

 

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Авто
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать Видео 
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Авто
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных Аудио 
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Садоводство, цветоводство
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин Аудио 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Последние материалы
Почему облака не падают, несмотря на их вес
Как использовать яичную скорлупу на участке? Раскрываем дачные хитрости
Как горячая вода очищает организм и помогает сохранять молодость
Где солнце встаёт раньше всех на планете
Список экономически значимых компаний России обновился
Как сэкономить на поездках по Италии без штрафов
Слишком дорогая ипотека вынудила четверть россиян подождать с покупкой жилья
Прорабатывают всё тело! Лучшие упражнения для мужчин после 40 лет
Как заварить чай, чтобы раскрыть каждый его вкус
Кошки: ваши невидимые спасители от стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.