Что гравитация делает с вашим возрастом

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Гравитация влияет не только на пространство, но и на время. Согласно общей теории относительности, время течёт медленнее вблизи массивных объектов, таких как Земля, и ускоряется на большей высоте. Это явление приводит к тому, что люди, живущие на вершинах гор, стареют быстрее, чем те, кто живёт на уровне моря, хотя разница исчисляется миллисекундами.

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Исследования показали, что каждая ступенька лестницы или метр над уровнем моря ускоряет ход времени. Например, за 30 лет на вершине Эвереста старение произойдёт на 0,91 миллисекунды быстрее, чем на уровне моря.

Такой эффект, известный как гравитационное замедление времени, был подтверждён экспериментами с использованием сверхточных атомных часов, которые фиксируют различия даже на высоте 0,2 миллиметра.

Эффект объясняется тем, что гравитация искривляет пространство-время — четырёхмерную структуру, состоящую из трёх пространственных и одной временной координаты. Чем ближе к массивному объекту, тем сильнее это искривление, замедляющее время.

Хотя в повседневной жизни это влияние незаметно, для спутников GPS релятивистские эффекты играют критическую роль. Спутниковые часы идут быстрее на 45,7 микросекунд в сутки по сравнению с наземными, и для корректной работы GPS-системы это должно быть учтено.

Гравитация действительно замедляет старение, но эффект слишком мал, чтобы использовать его как метод продления жизни. Однако понимание таких процессов подчёркивает ценность и быстротечность времени, особенно вдали от массивных объектов.

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.

