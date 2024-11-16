Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сравнение лидеров продаж: кто вырвался вперёд
Как правильно кормить птиц зимой? Названы безопасные продукты
Помогает в 99% случаях! Как снять боль в мышцах после тренировки
Доллар по 100 рублей и выше — новая реальность для российской экономики
Пряный напиток, который поможет похудеть. Как правильно заваривать чай масала?
Haval H9 второго поколения: обзор, технические характеристики и цены
Опасные продукты: как мучное и трансжиры сокращают продолжительность жизни
Как использовать яичную скорлупу на участке? Раскрываем дачные хитрости
Почему облака не падают, несмотря на их вес

Почему музыка помогает справляться со стрессом

2:27
Наука

Музыка оказывает значительное влияние на мозг, воздействуя на когнитивные способности, уровень стресса, настроение и эмоциональное состояние. Включение любимой композиции может не только поднять настроение, но и улучшить запоминание, помочь справиться с тревогой и даже облегчить боль.

Почему музыка помогает справляться со стрессом
Фото: unsplash.com by Marcus Neto, PDM

При прослушивании музыки активируется слуховая кора мозга, что приводит к взаимодействию с другими областями, такими как лимбическая система, отвечающая за эмоции, и моторная кора, контролирующая движения. Например, динамичные мелодии способны придать энергию, а расслабляющая музыка помогает успокоиться.

Научные исследования показывают, что музыка способствует улучшению когнитивных функций. Эксперименты подтвердили, что фоновая музыка, особенно классическая, помогает быстрее обрабатывать информацию и эффективнее запоминать детали.

Этот эффект объясняется гипотезой о возбуждении и настроении: музыка повышает внимание и вовлечённость, что положительно сказывается на обучении.

Музыка также способствует снижению уровня тревожности и симптомов депрессии. По данным обзоров, регулярное прослушивание оптимистичной музыки помогает стимулировать позитивные воспоминания, активируя нейронные сети, что особенно полезно при депрессивных состояниях. Музыкальная терапия, включающая исполнение или сочинение, также улучшает общее состояние.

Снижение стресса — ещё одно важное преимущество музыки. Она помогает снизить уровень кортизола, а также стимулирует выработку дофамина и серотонина, что улучшает настроение и повышает чувство удовлетворённости. Особенно полезной музыка оказывается перед стрессовыми событиями, например, перед операциями.

Однако музыка не всегда оказывает положительное влияние. Прослушивание грустных мелодий в подавленном состоянии способно ухудшить настроение, стимулируя зоны мозга, связанные с негативными эмоциями. Поэтому важно выбирать композиции осознанно и учитывать собственное эмоциональное состояние.

Влияние музыки на мозг зависит от жанра, частоты и продолжительности прослушивания. Оптимальный выбор музыкального сопровождения может стать простым способом улучшить качество жизни.

 

Уточнения

Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названы автомобили, за которыми категорически нельзя ехать следом
Авто
Названы автомобили, за которыми категорически нельзя ехать следом Аудио 
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России?
Экономика и бизнес
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России? Аудио 
США, Канада и Финляндия собрались догнать Россию в Арктике
Экономика и бизнес
США, Канада и Финляндия собрались догнать Россию в Арктике Аудио 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Последние материалы
Почему облака не падают, несмотря на их вес
Как использовать яичную скорлупу на участке? Раскрываем дачные хитрости
Как горячая вода очищает организм и помогает сохранять молодость
Где солнце встаёт раньше всех на планете
Список экономически значимых компаний России обновился
Как сэкономить на поездках по Италии без штрафов
Слишком дорогая ипотека вынудила четверть россиян подождать с покупкой жилья
Прорабатывают всё тело! Лучшие упражнения для мужчин после 40 лет
Как заварить чай, чтобы раскрыть каждый его вкус
Кошки: ваши невидимые спасители от стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.