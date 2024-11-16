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Где солнце встаёт раньше всех на планете

1:47
Наука

На вращающейся Земле восходы солнца происходят непрерывно по мере движения света над горизонтом. Однако, согласно международной системе отсчёта времени, первый восход каждого нового дня привязывается к линии перемены дат. Эта условная линия проходит через Тихий океан, следуя по 180-му меридиану, хотя иногда её траектория отклоняется для удобства часового деления стран.

Где солнце встаёт раньше всех на планете
Фото: commons.wikimedia.org by Public Domain Pictures, PDM

В зоне UTC+14, к которой относится островное государство Кирибати, находятся первые места, освещаемые восходом. В частности, остров Миллениум (Каролин) часто считается первым местом на планете, где встречают новый день. Это связано с его географическим расположением к востоку от линии перемены дат.

Однако зимой, из-за наклона земной оси, лидерство может перейти к Антарктиде, где первые солнечные лучи появляются на леднике Диббл или острове Янг, когда их территории освещены почти круглосуточно.

Летом в Северном полушарии ситуация меняется. Во время июньского солнцестояния первым местом восхода становится российский остров Большой Диомид в Беринговом проливе. Это вызвано северным расположением острова и близостью к линии перемены дат, которая здесь разделяет Россию и США.

Явление восхода связано с преломлением солнечных лучей в атмосфере, что может иногда создавать оптические эффекты, из-за которых солнечный свет виден даже после захода. Таким образом, "первый восход" нового дня остаётся условным явлением, зависящим от времени года, географического положения и атмосферных условий.

 

Уточнения

Восхо́д — появление светила над горизонтом данного места.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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