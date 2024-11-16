Где солнце встаёт раньше всех на планете

На вращающейся Земле восходы солнца происходят непрерывно по мере движения света над горизонтом. Однако, согласно международной системе отсчёта времени, первый восход каждого нового дня привязывается к линии перемены дат. Эта условная линия проходит через Тихий океан, следуя по 180-му меридиану, хотя иногда её траектория отклоняется для удобства часового деления стран.
В зоне UTC+14, к которой относится островное государство Кирибати, находятся первые места, освещаемые восходом. В частности, остров Миллениум (Каролин) часто считается первым местом на планете, где встречают новый день. Это связано с его географическим расположением к востоку от линии перемены дат.
Однако зимой, из-за наклона земной оси, лидерство может перейти к Антарктиде, где первые солнечные лучи появляются на леднике Диббл или острове Янг, когда их территории освещены почти круглосуточно.
Летом в Северном полушарии ситуация меняется. Во время июньского солнцестояния первым местом восхода становится российский остров Большой Диомид в Беринговом проливе. Это вызвано северным расположением острова и близостью к линии перемены дат, которая здесь разделяет Россию и США.
Явление восхода связано с преломлением солнечных лучей в атмосфере, что может иногда создавать оптические эффекты, из-за которых солнечный свет виден даже после захода. Таким образом, "первый восход" нового дня остаётся условным явлением, зависящим от времени года, географического положения и атмосферных условий.
Восхо́д — появление светила над горизонтом данного места.
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