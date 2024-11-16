Как крошечный астероид стал вызовом для планетарной защиты

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В начале ноября небольшой астероид вошёл в атмосферу Земли всего через несколько часов после его обнаружения.

Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Астероид, обозначенный как 2024 UQ, диаметром около 1 метра, был замечен системой ATLAS на Гавайях, которая занимается поиском околоземных объектов.

Уже через два часа после этого он сгорел над Тихим океаном недалеко от Калифорнии. Объект не представлял угрозы, но этот случай показал уязвимость современных систем мониторинга.

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), астероид был обнаружен в тот момент, когда он уже находился на траектории столкновения.

Из-за расположения на границе двух полей наблюдения ATLAS смог распознать его как движущийся объект лишь незадолго до входа в атмосферу. Системы мониторинга, управляемые ЕКА, не успели зафиксировать объект, так как данные поступили уже после столкновения.

Этот случай стал третьим подобным событием в 2024 году. Ранее астероиды 2024 BX1 и 2024 RW1 также были замечены за несколько часов до столкновения и сгорели в атмосфере, не причинив вреда. Один из них, 2024 RW1, взорвался над Филиппинами, вызвав впечатляющее световое шоу, которое очевидцы сняли на видео.

Системы планетарной защиты продолжают совершенствоваться. Помимо ATLAS и других существующих проектов, NASA разрабатывает инфракрасный телескоп NEO Surveyor, способный обнаруживать потенциально опасные околоземные объекты.

Параллельно тестируются методы отклонения астероидов, как, например, успешная миссия NASA DART в 2022 году, в ходе которой аппарат изменил траекторию астероида. Китай также работает над аналогичной программой, запланированной на 2030 год.

Эти инициативы подчёркивают важность готовности к возможным угрозам из космоса, даже если такие случаи, как UQ 2024, демонстрируют, что многое пока остаётся за пределами наших возможностей.

Уточнения

Астеро́ид (от др.-греч. ἀστεροειδής — «подобный звезде», из ἀστήρ — «звезда» и εἶδος — «вид, наружность, качество») — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца, и значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники.



ATLAS — Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System — система поиска космических объектов, способных воздействовать на Землю, и система предупреждения о таких событиях за несколько недель.

