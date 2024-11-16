Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прорабатывают всё тело! Лучшие упражнения для мужчин после 40 лет
Слишком дорогая ипотека вынудила четверть россиян подождать с покупкой жилья
Как заварить чай, чтобы раскрыть каждый его вкус
Кошки: ваши невидимые спасители от стресса
Как продлить срок службы автомобильных шин без лишних затрат
Госдолг США достиг рекордного показателя в 36 трлн долларов
Кислые мандарины: эксперты рассказали, как быстро сделать их слаще
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Как спасти кудрявые волосы от утреннего хаоса

Как крошечный астероид стал вызовом для планетарной защиты

2:20
Наука

В начале ноября небольшой астероид вошёл в атмосферу Земли всего через несколько часов после его обнаружения.

Как крошечный астероид стал вызовом для планетарной защиты
Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Астероид, обозначенный как 2024 UQ, диаметром около 1 метра, был замечен системой ATLAS на Гавайях, которая занимается поиском околоземных объектов.

Уже через два часа после этого он сгорел над Тихим океаном недалеко от Калифорнии. Объект не представлял угрозы, но этот случай показал уязвимость современных систем мониторинга.

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), астероид был обнаружен в тот момент, когда он уже находился на траектории столкновения.

Из-за расположения на границе двух полей наблюдения ATLAS смог распознать его как движущийся объект лишь незадолго до входа в атмосферу. Системы мониторинга, управляемые ЕКА, не успели зафиксировать объект, так как данные поступили уже после столкновения.

Этот случай стал третьим подобным событием в 2024 году. Ранее астероиды 2024 BX1 и 2024 RW1 также были замечены за несколько часов до столкновения и сгорели в атмосфере, не причинив вреда. Один из них, 2024 RW1, взорвался над Филиппинами, вызвав впечатляющее световое шоу, которое очевидцы сняли на видео.

Системы планетарной защиты продолжают совершенствоваться. Помимо ATLAS и других существующих проектов, NASA разрабатывает инфракрасный телескоп NEO Surveyor, способный обнаруживать потенциально опасные околоземные объекты.

Параллельно тестируются методы отклонения астероидов, как, например, успешная миссия NASA DART в 2022 году, в ходе которой аппарат изменил траекторию астероида. Китай также работает над аналогичной программой, запланированной на 2030 год.

Эти инициативы подчёркивают важность готовности к возможным угрозам из космоса, даже если такие случаи, как UQ 2024, демонстрируют, что многое пока остаётся за пределами наших возможностей.

Уточнения

Астеро́ид (от др.-греч. ἀστεροειδής — «подобный звезде», из ἀστήρ — «звезда» и εἶδος — «вид, наружность, качество») — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца, и значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. 

ATLAS — Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System — система поиска космических объектов, способных воздействовать на Землю, и система предупреждения о таких событиях за несколько недель. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Садоводство, цветоводство
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин Аудио 
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Авто
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать Видео 
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Авто
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля Аудио 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Последние материалы
Госдолг США достиг рекордного показателя в 36 трлн долларов
Кислые мандарины: эксперты рассказали, как быстро сделать их слаще
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Как спасти кудрявые волосы от утреннего хаоса
Как крошечный астероид стал вызовом для планетарной защиты
Простые советы для продления службы вашего авто
Лучшее время для посещения Гайаны: советы путешественникам
Рассказываем, действительно ли они творят чудеса патчи для лица
Как приготовить борщ с идеальным красным цветом
Собаки, которые были верными спутниками северных народов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.