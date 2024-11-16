Ужасающий звук ацтекских свистков пугает даже современных людей

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Древние ацтеки использовали свистки в форме черепов для создания ужасающего звука, известного как "крик смерти".

Фото: unsplash.com by Caleb Woods, PDM

Эти свистки, изготовленные из глины и напоминающие человеческий череп, издавали пронзительный звук, который мог использоваться как для устрашения врагов в бою, так и в церемониальных ритуалах. Свистки часто находят в захоронениях рядом с жертвами, что указывает на их возможное ритуальное назначение, например, для имитации ветров подземного мира Миктлана или в честь бога ветра Эхекатля.

Современное исследование, опубликованное в журнале Communications Psychology, впервые проанализировало воздействие звука свистков на мозг людей. Участники экспериментов описали звуки как страшные и отталкивающие, вызывающие сильные эмоциональные реакции и мешающие концентрации. Нейровизуализация показала, что эти звуки активируют слуховую кору мозга, а также системы, отвечающие за интерпретацию символических значений.

Исследователи предполагают, что свистки могли усиливать ритуальные переживания, запугивать или символизировать связь с миром мертвых. Уникальная природа звука также стимулирует воображение, поскольку мозг пытается определить его происхождение и значение.

Уточнения

Ацте́ки или асте́ки (самоназв. mēxihcah [meː'ʃiʔkaʔ]) — мезоамериканская культура народа науа, процветавшая в центральной Мексике в постклассический период с 1300 по 1521 год.



Свисто́к — устройство (изделие), преобразующее кинетическую энергию струи газа или жидкости в звуковые колебания.

