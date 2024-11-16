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Глубины Тихого океана скрывали природное чудо

1:30
Наука

Исследователи обнаружили самый большой из известных кораллов в юго-западной части Тихого океана.

Глубины Тихого океана скрывали природное чудо
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Гигантское образование размером с две баскетбольные площадки находится рядом с островами Три Сестры на Соломоновых островах.

Его размеры поражают: ширина составляет 34 метра, длина — 32 метра, а высота достигает 5,5 метра. Этот коралл вида Pavona clavus настолько внушительный, что его видно даже из космоса.

По мнению учёных, его возраст составляет около 300 лет, что делает его ценным свидетелем экологических изменений за последние столетия.

Коралл был обнаружен командой программы "Нетронутые моря" на исследовательском судне "Арго". Сначала его приняли за затонувший корабль, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это огромная морская экосистема.

В массиве кораллов нашли убежище крабы, креветки и множество рифовых рыб. Интересно, что это природное чудо долгое время оставалось незамеченным.

Даже местные жители не знали о его существовании, пока подводный оператор, не обратил внимание на его необычную структуру.

Это открытие стало важным напоминанием о ценности глубоководных экосистем. Этот коралл не только служит убежищем для морских организмов, но и помогает исследователям лучше понять экологические процессы в океане.

Уточнения

Соломо́новы Острова́ (англ. Solomon Islands [ˈsɒləmən ˈaɪlənds]) — государство в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии, занимающее бо́льшую часть одноимённого архипелага, а также некоторые другие островные группы. Состоит из 992 островов. Столица Соломоновых Островов — город Хониара. 

Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов, скопления кораллов формируют коралловые рифы и коралловые острова, их рост составляет обычно даже в благоприятных условиях не более 1 см в год в продольном направлении, поэтому на формирование среднего рифа могут уйти столетия, острова — тысячелетия. Кораллы на данный момент находятся на грани полного исчезновения. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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