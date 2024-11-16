В Мексике найдены останки детей, ставших частью ритуала Ацтеков

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

В середине XV века государство ацтеков столкнулось с разрушительной засухой, которая повлияла на сельское хозяйство и привела к голоду.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

В отчаянной попытке умилостивить бога дождя Тлалока жрецы совершали массовые жертвоприношения детей.

На территории Темпло-Майор, крупнейшего храмового комплекса Теночтитлана, археологи обнаружили останки 42 детей, принесённых в жертву.

Дети в возрасте от двух до семи лет были похоронены с уникальными украшениями: ожерельями и бусинами из зелёного камня.

Их тела покрывали голубым пигментом, а рядом находились скульптуры из вулканической породы, изображающие Тлалока.

"Засуха которая произошла в 1452–1454 годов, во время правления Моктесумы I и строительства Темпло-Майор, уничтожила урожай, опустошила регион и вынудила голодающие семьи продавать детей в близлежащие города в обмен на еду". — комментирует Лопес Лухана, Археолог из Национального института антропологии.

Церемония, вероятно, была направлена на восстановление дождей и урожая.

Результаты анализа подтверждают, что государство пыталось справиться с кризисом, открывая продовольственные запасы, но длительная засуха привела к массовому исходу населения.

Уточнения

Темпло Майор (исп. Templo Mayor — «большой храм») — комплекс культовых сооружений в столице государства ацтеков Теночтитлане (современный Мехико), пирамида возвышалась на 60 м над ритуальным районом города, на её вершине стояло два храма в честь бога Уицилопочтли (бог солнца и войны) и бога Тлалока (бог дождя и плодородия).



Монтесума I (на языке науатль — «Гневающийся, как господин») (около 1398—1469) — верховный правитель ацтеков (уэй-тлатоани — «Великий Оратор»), Значительно расширил подвластную ацтекам территорию, дойдя на востоке до побережья Мексиканского залива. Заложил основы сакрализации личности уэй-тлатоани ацтеков.

