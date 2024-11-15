Зал короля Артура оказался древнее Стоунхенджа

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На вересковых пустошах Бодмин-Мура в Корнуолле, на юго-западе Англии, скрывается загадочное древнее сооружение — Зал короля Артура. Ранее считалось, что это средневековый загон для скота, датируемый приблизительно 1000 годом н. э. Однако недавние исследования показали, что его возраст значительно больше: сооружение было построено не позднее 3000 года до н. э., в эпоху неолита.

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Зал короля Артура представляет собой прямоугольный курган длиной около 160 футов (48 метров) и шириной 70 футов (21 метр), окружённый 56 камнями, которые ранее стояли вертикально. Сегодня многие из них наклонены, лежат на земле или погребены под слоем почвы. Археологи считают это сооружение уникальным.

"Нигде больше нет ничего подобного", — утверждает Джеймс Госсип, ведущий археолог археологического отдела Корнуолла.

Вопросы о возрасте памятника возникли несколько лет назад, когда местные археологи усомнились в его средневековом происхождении. Для уточнения данных специалисты из археологического отдела Корнуолла и ряда университетов провели тщательное исследование. Используя радиоуглеродное датирование и метод оптически стимулированной люминесценции, учёные выяснили, что Зал был построен в неолитический период.

"Мы смогли доказать, что почва была нарушена во время строительства, что позволило нам точно установить возраст памятника", — поясняет Тим Киннэрд, геолог из университета Сент-Эндрюс.

Название Зал короля Артура связано с легендарным правителем Круглого стола. Хотя исторических свидетельств существования короля Артура мало, в Средние века его имя часто ассоциировалось с необычными памятниками. Джеймс Госсип полагает, что, когда предназначение Зала было забыто, местные жители начали связывать его с мифическими фигурами.

Период неолита в Британии (4300-2000 гг. до н. э.) знаменуется переходом от охоты и собирательства к земледелию и оседлой жизни. В это время были созданы такие известные памятники, как Стоунхендж и каменные круги Эйвбери. Исследователи считают, что Зал короля Артура мог быть местом собраний, церемоний или праздников, объединявших древние сообщества.

Однако назначение Зала остаётся загадкой. Возможно, дальнейшие исследования помогут пролить свет на его роль в жизни неолитического общества.

Уточнения

Король Арту́р (англ. и валл. Arthur, ирл. Artúr от кельтского «медведь») — по преданиям, правитель королевства Логрес, легендарный вождь бриттов V—VI веков.



Ко́рнуолл Ко́рнуэлл; устаревшее название — Корнваллис (англ. Cornwall [ˈkɔːnwɔːl], корн. Kernow [ˈkɛrnɔʊ], лат. Cornubiae) — графство и унитарная единица (как часть) на юго-западе Англии.



Неоли́т (греч. νέος — «новый» + λίθος — «камень») или новый каменный век — период человеческой истории, выделенный Джоном Лаббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века.

