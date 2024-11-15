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Учёные обнаружили новый вид геккона

1:40
Наука

Российско-иранская группа учёных обнаружила новый вид листопалого геккона, названный Asaccus authenticus sp. nov., который обитает на юге Ирана. Как сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, этот геккон характеризуется удлинёнными конечностями и передней частью головы.

Учёные обнаружили новый вид геккона
Фото: flickr.com by Rushen, CC BY-SA 2.0

Во время проведения полевых исследований на юге Ирана, совместная команда российских и иранских ученых нашла новую популяцию Asaccus в прибрежных горах Персидского залива, недалеко от города Бандар-э-Джаск в провинции Хормозган. Как уточнили в университете, анализ морфологических и молекулярных данных подтвердил, что найденный экземпляр является новым видом этого рода гекконов.

Вид получил своё название из-за подобия подпальцевых пластин листу дерева гинкго. Листопалые гекконы принадлежат к третьему по разнообразию роду гекконов в регионе, включающем Аравию, Ближний и Средний Восток.

"Найденный геккон был назван Asaccus authenticus, видовой эпитет в переводе с латыни значит "подлинный, оригинальный, аутентичный", что подчёркивает его обособленное от остальных представителей рода положение на филогенетическом дереве", — поделился научный сотрудник Зоологического музея МГУ, герпетолог Роман Назаров, чьи слова приводятся в сообщении.

Новый вид отличается удлинёнными конечностями и передней частью головы, а также мелкими спинными бугорками округлой формы.

Уточнения

Гекко́ны или гекко́новые, или цепкопа́лые (лат. Gekkonidae), — обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц, характеризующихся в большинстве случаев двояковогнутыми (амфицельными) позвонками, утратой височных дуг, как правило, парными теменными костями, отсутствием теменного отверстия, а также в той или иной мере расширенными ключицами, обычно с отверстиями на внутренних краях.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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