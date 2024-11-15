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Хлебная революция для диабетиков и переболевших COVID-19

Наука

Рецептура хлебобулочных изделий для людей с сахарным диабетом и после перенесенного COVID-19 была разработана учеными Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в сотрудничестве с исследовательским коллективом. Авторы утверждают, что их мучные продукты избавляют от скачков глюкозы в крови, укрепляют иммунитет и позволяют контролировать чувство голода.

Хлебная революция для диабетиков и переболевших COVID-19
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Диабет — хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или организм не может эффективно использовать его. Это приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитывает, что диабет является одним из четырех основных неинфекционных заболеваний, сокращающих среднюю продолжительность жизни.

Поскольку хлебобулочные изделия повышают уровень глюкозы в крови, при диабете их употребление должно быть строго ограничено. В настоящее время исследователи предлагают два пути решения этой проблемы: либо полный отказ от мучного, либо изменение рецептуры хлеба путем введения биологически активных соединений, снижающих уровень глюкозы и регулирующих липидно-углеводный обмен. Ученые СКФУ выбрали второй путь: они совместно с коллегами из пятигорского филиала ВолгГМУ создали хлеб и хлебцы с низким гликемическим индексом для людей с инсулинозависимым диабетом и поврежденной иммунной системой после перенесенного COVID-19.

Чтобы получить сбалансированные хлебобулочные изделия, авторы заменили пшеничную муку на смесь кукурузной муки и муки из нута. Кроме того, они добавили постбиотик (культуру чайного гриба). По мнению ученых, постбиотики положительно влияют на иммунитет и метаболизм, восстанавливают микрофлору кишечника.

Авторы исследования отметили, что употребление этих хлебобулочных изделий приводит к укреплению иммунитета, улучшению метаболизма, снижению уровня глюкозы, выведению "вредного" холестерина и активации процессов регенерации тканей поджелудочной железы. Кроме того, они позволяют контролировать чувство голода.

Продукт разработан в рамках направления персонализированного питания НТИ "Food Net".

Уточнения

COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция. Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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