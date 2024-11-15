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Европейские учёные создали робота с архимедовыми винтами

1:57
Наука

Прохождение по сложным и каменистым поверхностям других планет — это всегда сложная задача для инженеров. Попытки спасти марсоход, застрявший в грунте, не увенчались успехом, несмотря на усилия лучших специалистов мира. Однако учёные из Европейского Союза предлагают инновационное решение для роботов, использующих архимедовы винты в качестве основной системы передвижения.

Европейские учёные создали робота с архимедовыми винтами
Фото: Wikimedia Commons by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public domain

Учёные уже протестировали несколько прототипов автономного горного робота, использующего компактные архимедовы винты. Недавно они опубликовали статью в журнале IEEE Access, в которой описали мобильную платформу с четырьмя винтами, управляемыми независимо. Этот механизм может быть полезен не только для подземных исследований, но и для перемещения по различным типам поверхности.

Начав с компьютерного моделирования, исследователи создали CAD-модель и протестировали её на разных типах местности. Хотя архимедовы винты не всегда являются самой эффективной системой движения на некоторых поверхностях, они могут перемещаться по большинству типов грунта, хотя и с определенными ограничениями.

Сложные кинематические модели позволили синхронизировать работу четырех винтов, чтобы они могли двигаться в нужном направлении. Для контроля ориентации робота была разработана сеть датчиков, включая системы позиционирования и сенсоры на винтах, которые предотвращают перегрузки.

Тестирование прототипа показало, что система хорошо работает на снегу, песке, замёрзшей земле и грязи, хотя она пока что не идеально справляется с пересечёнными наклонными поверхностями. В рамках проекта ROBOMINERS, направленного на создание автономных горных роботов, учёные планируют завершить создание финального прототипа и, возможно, адаптировать его для эксплуатации на Луне или Марсе.

Уточнения

Планетохо́д — аппарат, предназначенный для передвижения по поверхности другой планеты, карликовой планеты, спутника. 

Прототип (инженерия) — работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании.

Архимедов винт винт Архимеда — механизм, исторически использовавшийся для передачи воды из низколежащих водоёмов в оросительные каналы. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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