Уникальная российская технология обещает решить глобальный дефицит плутония для космоса

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из столичного МИФИ разработали инновационную технологию, которая позволяет использовать ядерные реакторы для производства плутония. Этот элемент является крайне важным для космических исследований, так как он необходим для питания космических аппаратов.

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Одним из важнейших факторов для успешных долгосрочных миссий в глубокий космос является наличие надёжного и долговечного источника энергии. В этом контексте плутоний-238 — незаменимый элемент. Этот изотоп выбран учёными благодаря своему чрезвычайно долгому периоду полураспада, составляющему около 87,7 лет.

Однако глобальный дефицит плутония-238 создаёт серьёзные проблемы для амбициозных планов по исследованию космоса. Запасы этого элемента, как в России, так и в других странах, крайне ограничены, и существующих запасов явно недостаточно для удовлетворения растущего спроса на этот изотоп.

Уточнения

Плуто́ний-238 (англ. plutonium-238) — радиоактивный нуклид химического элемента плутония с атомным номером 94 и массовым числом 238.



Национа́льный иссле́довательский я́дерный университет «МИФИ́» (Полное наименование — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».) — один из первых двух национальных исследовательских университетов России (наряду с МИСиС), образован 8 апреля 2009 года на базе Московского инженерно-физического института (государственного университета).

