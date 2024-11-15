Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить урожай яблок до самой весны
Эксперт спрогнозировал рост ипотечной ставки до 32−33% в 2025 году
Канадский подросток в критическом состоянии из-за вируса H5N1
Автор книги об убийстве Талькова рассказал, кто на самом деле виновен в смерти певца
10 пунктов для украинцев: Зеленский заявил о подготовке плана стойкости
ООН объяснили невозможность расследования убийств Киевом журналистов из России
Четыре зимних прически, которые идеально смотрятся под шапкой
Россияне смогут узаконить перепланировку квартир без суда
Как избежать проблем с интернетом за границей

Уникальная российская технология обещает решить глобальный дефицит плутония для космоса

1:05
Наука

Учёные из столичного МИФИ разработали инновационную технологию, которая позволяет использовать ядерные реакторы для производства плутония. Этот элемент является крайне важным для космических исследований, так как он необходим для питания космических аппаратов.

Уникальная российская технология обещает решить глобальный дефицит плутония для космоса
Фото: Wikimedia Commons by Чръный человек is licensed under Public domain

Одним из важнейших факторов для успешных долгосрочных миссий в глубокий космос является наличие надёжного и долговечного источника энергии. В этом контексте плутоний-238 — незаменимый элемент. Этот изотоп выбран учёными благодаря своему чрезвычайно долгому периоду полураспада, составляющему около 87,7 лет.

Однако глобальный дефицит плутония-238 создаёт серьёзные проблемы для амбициозных планов по исследованию космоса. Запасы этого элемента, как в России, так и в других странах, крайне ограничены, и существующих запасов явно недостаточно для удовлетворения растущего спроса на этот изотоп.

Уточнения

Плуто́ний-238 (англ. plutonium-238) — радиоактивный нуклид химического элемента плутония с атомным номером 94 и массовым числом 238.

Национа́льный иссле́довательский я́дерный университет «МИФИ́» (Полное наименование — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».) — один из первых двух национальных исследовательских университетов России (наряду с МИСиС), образован 8 апреля 2009 года на базе Московского инженерно-физического института (государственного университета).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Зачем садоводы со всего мира выбирают боярышник для своих участков
Садоводство, цветоводство
Зачем садоводы со всего мира выбирают боярышник для своих участков
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем Аудио 
У Су-57 нашлись покупатели
Правда ТВ
У Су-57 нашлись покупатели Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Беги, Вова, Беги. Зеленский спасёт свою жизнь, если только сбежит в Россию Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Что будет с системой all inclusive в отелях Турции
NetEase: аргументы Путина сработали, Япония смягчает санкции
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Розы как новые: простой рецепт для омоложения растений
США планируют увеличить ядерный арсенал. Почему Вашингтон решился на это?
Как не попасть в сезон дождей на отдыхе в популярных странах
Определяем возраст кошки самостоятельно. Вам поможет простой способ
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Невероятно вкусный салат со шпротами: как приготовить за 10 минут
Атланта не показала флаг России на фото с Миранчуком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.