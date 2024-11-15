Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбер поднимает ставки по базовым ипотечным программам
Простой лайфхак против боли, во время долгих перелётов
Где хранить авокадо, чтобы оно не потемнело и не испортилось
Стало известно, где в Старой и Новой Москве можно найти самые бюджетные квартиры
Гидрофильное масло для лица — волшебство очищения или миф?
Готовимся к зимней дороге: шесть советов для безопасного путешествия на автомобиле
Опасные ошибки при зимнем прогреве автомобиля
Лучшие питомцы для новичков: уход, с которым справится каждый
Рельефный пресс обеспечен! Эти упражнения помогут получить заветные кубики

Почему долгие годы детства могли стать причиной развития мозга у людей

1:15
Наука

Недавнее исследование зубов ископаемых представителей рода Homo sapiens, найденных в Грузии, показало, что продолжительное детство могло сыграть ключевую роль в эволюции большого мозга.

Почему долгие годы детства могли стать причиной развития мозга у людей
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Учёные использовали синхротронную визуализацию для изучения роста зубов 1,77 миллиона лет назад, что позволило установить, что было причиной долгого детства у людей.

Ранее было принято считать, что более продолжительный период детства связан с увеличением объёма мозга, так как для роста такого органа нужно больше времени.

Однако исследование зубов ранних представителей Homo sapiens показало, что они росли медленно, несмотря на относительно маленький мозг, что указывает на зависимость от взрослых и культурной передачи знаний в социальной структуре.

Такая зависимость могла стать основой для дальнейшего роста мозга и замедленного взросления.

Это открытие ставит под сомнение привычные представления об эволюции человека и предполагает, что продолжительное детство, усиленная передача знаний и социальная структура, включающая три поколения, могли быть важными факторами в эволюции человеческих мозгов.

Уточнения

Челове́к разу́мный (лат. Homo sapiens), — самый многочисленный и широко распространённый вид приматов, и выделяется прямохождением, использованием речи для коммуникации с другими представителями вида, использованием орудий труда, а также исключительно развитыми когнитивными способностями, которыми он обязан большому размеру и особенностям строения своего головного мозга. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года
Авто
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года Аудио 
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Авто
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака Аудио 
У Су-57 нашлись покупатели
Правда ТВ
У Су-57 нашлись покупатели Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Как питомцы влияют на продолжительность жизни владельцев
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Последние материалы
Почему искусственные цветы в интерьере — это плохая идея? Все недостатки такого декоративного элемента
Федеральной торговой комиссии США стало известно, что Microsoft злоупотребляет своим положением на рынке программного обеспечения
Поддержка автомобиля в рабочем состоянии при длительном простое: правила и советы
Ученые предложили, что инопланетная жизнь может быть вероятнее в параллельных вселенных
Этот универсальный карамельный крем — настоящая находка, ведь готовить его всего 5 минут
Почему не стоит хранить сервисную книжку в машине
Как стирать кроссовки, чтобы они долго служили?
Преимущества бархатцев: как их посадка в ноябре улучшит ваш сад
Список самых популярных направлений для встречи Нового года среди россиян
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.