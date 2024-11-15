Почему долгие годы детства могли стать причиной развития мозга у людей

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование зубов ископаемых представителей рода Homo sapiens, найденных в Грузии, показало, что продолжительное детство могло сыграть ключевую роль в эволюции большого мозга.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Учёные использовали синхротронную визуализацию для изучения роста зубов 1,77 миллиона лет назад, что позволило установить, что было причиной долгого детства у людей.

Ранее было принято считать, что более продолжительный период детства связан с увеличением объёма мозга, так как для роста такого органа нужно больше времени.

Однако исследование зубов ранних представителей Homo sapiens показало, что они росли медленно, несмотря на относительно маленький мозг, что указывает на зависимость от взрослых и культурной передачи знаний в социальной структуре.

Такая зависимость могла стать основой для дальнейшего роста мозга и замедленного взросления.

Это открытие ставит под сомнение привычные представления об эволюции человека и предполагает, что продолжительное детство, усиленная передача знаний и социальная структура, включающая три поколения, могли быть важными факторами в эволюции человеческих мозгов.

Уточнения

Челове́к разу́мный (лат. Homo sapiens), — самый многочисленный и широко распространённый вид приматов, и выделяется прямохождением, использованием речи для коммуникации с другими представителями вида, использованием орудий труда, а также исключительно развитыми когнитивными способностями, которыми он обязан большому размеру и особенностям строения своего головного мозга.

