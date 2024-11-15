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Ученые предложили, что инопланетная жизнь может быть вероятнее в параллельных вселенных

1:43
Наука

Учёные предложили новое объяснение для парадокса Ферми — загадки о том, почему мы до сих пор не нашли доказательства существования внеземных цивилизаций.

Ученые предложили, что инопланетная жизнь может быть вероятнее в параллельных вселенных
Фото: unsplash.com by Greg Rakozy, PDM

Их теоретическая модель, основанная на знаменитом уравнении Дрейка, предполагает, что в параллельных вселенных могут существовать более благоприятные условия для возникновения инопланетной жизни.

Уравнение Дрейка, разработанное астрофизиком Фрэнком Дрейком в 1961 году, оценивает вероятность существования внеземной жизни в нашей галактике, в зависимости от различных факторов, таких как количество звёзд и планет, подходящих для жизни.

Но новые исследования, экстраполируют эти идеи на мультивселенную, предполагая, что количество тёмной энергии — силы, управляющей расширением Вселенной, — в разных вселенных может значительно различаться, что повлияет на образование звёзд.

Модель показала, что в некоторых параллельных вселенных, где плотность тёмной энергии выше, образуется больше звёзд, а значит, больше шансов на возникновение инопланетной жизни. В нашей же Вселенной звёзд меньше, что снижает вероятность появления цивилизаций.

Ученые утверждают, что оптимальная плотность тёмной энергии для существования звёзд может быть выше, чем в нашей Вселенной, что может говорить о том, что мы живём не в самой "оптимальной" вселенной для обнаружения внеземных цивилизаций.

Однако, поскольку эти выводы остаются гипотетическими, теория о мультивселенной пока не имеет строгих доказательств, но исследователи надеются, что дальнейшие исследования помогут дать ответы на эти вопросы.

Уточнения

Парадо́кс Фе́рми (англ. Fermi paradox) — предполагаемое противоречие, заключающееся в отсутствии достоверных фактов наблюдений деятельности внеземных технологически развитых цивилизаций, был предложен физиком Энрико Ферми, который подверг сомнению возможность обнаружения внеземных цивилизаций.  

Мультивселе́нная(англ  multiverse, hyperverse), — гипотетическое множество всех возможных реально существующих параллельных вселенных (включая ту, в которой мы находимся), термин «мультивселенная» был введён в 1895 году философом и психологом Уильямом Джеймсом (однако в другом контексте), И. С. Шкловским был предложен термин «Метавселенная».

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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