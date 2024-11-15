Археологи нашли редкий сувенир гладиатора в Англии

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Археологи, исследующие район Стены Адриана в Нортумберленде, недавно обнаружили редкую римскую рукоятку ножа, возраст которой составляет около 2000 лет.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Leon_Gerome_Pollice_Verso.jpg by Jean-Léon Gérôme

Это открытие стало настоящим сюрпризом для исследователей, ведь памятные вещи, связанные с гладиаторами, в Римской Британии встречаются крайне редко.

Рукоятка была найдена в реке, в районе римского города Корбридж, который служил важным центром снабжения и был основан в 79 году н. э.

Исследователи выяснили, что фигурка на рукоятке изображает гладиатора-секутора — бойца, вооруженного тяжелым оружием и броней, специализировавшегося на борьбе с более быстрыми гладиаторами, вооруженными сетью и трезубцем.

Особенность этой находки заключается в том, что гладиатор изображён левшой, что указывает на возможную индивидуальность изображенного бойца, поскольку в римские времена левшей обучали сражаться левой рукой, что давало им тактическое преимущество.

Этот артефакт подчеркивает широкую популярность гладиаторских боев в Римской империи, где они были важной частью культурной жизни. Находка подчеркивает, как отголоски этих событий дошли даже до окраин Римской Британии.

В ближайшее время рукоятка будет выставлена в Корбриджском римском городе, где также можно будет увидеть другие артефакты, найденные в этой местности.

Уточнения

Вал Адриа́на (также известная как «Стена пиктов»; лат. Vallum Aelium) — бывшее оборонительное укрепление римской провинции Британия длиной 117 км, построенное римлянами при императоре Адриане в 122—128 годах для предотвращения набегов пиктов и бригантов с севера, наиболее выдающийся памятник античности в Великобритании.



Гладиа́тор (лат. gladiator — «мечник», от gladius — «меч», «гладиус») — боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе или дикими животными на забаву публике на специальных аренах за право быть освобожденным от рабства.

