На дне Мёртвого моря обнаружены загадочные белые дымоходы

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Исследователи из Центра Гельмгольца в рамках междисциплинарного проекта обнаружили на дне Мертвого моря уникальные метровые образования — так называемые "белые курильщики".

Фото: oceanexplorer.noaa.gov by NOAA, PDM

Эти дымоходоподобные структуры возникают при выходе сильносоленых грунтовых вод из озерного дна. Они представляют собой своеобразный индикатор для раннего предупреждения о провалах, которые уже угрожают безопасности населения в районе Мертвого моря.

Мертвое море стремительно теряет воду, из-за чего уровень грунтовых вод в регионе также снижается. Исследователь Кристиан Зиберт, гидрогеолог UFZ, описывает образование дымоходов как результат взаимодействия соленой жидкости с минералом галитом, что приводит к быстрой кристаллизации и образованию крупных образований. В условиях такой активной карстификации недр возникают обширные пустоты, которые могут привести к опасным провалам земли.

Команда из разных научных дисциплин, включая геологов, микробиологов и гидрологов, пришла к выводу, что данные дымоходы потенциально служат важным инструментом для предсказания новых зон обрушения. Местоположение таких образований позволяет с точностью прогнозировать области, где проседание может случиться в ближайшем будущем, что особенно важно для предотвращения разрушений инфраструктуры и сельского хозяйства.

Для картирования дымоходов ученые предлагают использовать автономные суда с эхолотами, что поможет своевременно выявлять опасные зоны.

Уточнения

Мёртвое мо́ре (араб. اَلْبَحرْ المَيّت‎, эль-Бахр-эль-Мейт — «Мёртвое море»; ивр. יַם הַמֶּלַח‎ Ям ха-мэлах — «солёное море»; также Асфальтовое море, Содомское море) — бессточный солёный замкнутый водоём на Ближнем Востоке, располагающийся между Израилем, Иорданией и Палестинской Автономией.



Гидрогеоло́гия (от др.-греч. ὕδωρ «водность» + геология) — наука, изучающая происхождение, условия залегания, состав и закономерности движения подземных вод.

