На дне Мёртвого моря обнаружены загадочные белые дымоходы

Исследователи из Центра Гельмгольца в рамках междисциплинарного проекта обнаружили на дне Мертвого моря уникальные метровые образования — так называемые "белые курильщики".
Эти дымоходоподобные структуры возникают при выходе сильносоленых грунтовых вод из озерного дна. Они представляют собой своеобразный индикатор для раннего предупреждения о провалах, которые уже угрожают безопасности населения в районе Мертвого моря.
Мертвое море стремительно теряет воду, из-за чего уровень грунтовых вод в регионе также снижается. Исследователь Кристиан Зиберт, гидрогеолог UFZ, описывает образование дымоходов как результат взаимодействия соленой жидкости с минералом галитом, что приводит к быстрой кристаллизации и образованию крупных образований. В условиях такой активной карстификации недр возникают обширные пустоты, которые могут привести к опасным провалам земли.
Команда из разных научных дисциплин, включая геологов, микробиологов и гидрологов, пришла к выводу, что данные дымоходы потенциально служат важным инструментом для предсказания новых зон обрушения. Местоположение таких образований позволяет с точностью прогнозировать области, где проседание может случиться в ближайшем будущем, что особенно важно для предотвращения разрушений инфраструктуры и сельского хозяйства.
Для картирования дымоходов ученые предлагают использовать автономные суда с эхолотами, что поможет своевременно выявлять опасные зоны.
Мёртвое мо́ре (араб. اَلْبَحرْ المَيّت, эль-Бахр-эль-Мейт — «Мёртвое море»; ивр. יַם הַמֶּלַח Ям ха-мэлах — «солёное море»; также Асфальтовое море, Содомское море) — бессточный солёный замкнутый водоём на Ближнем Востоке, располагающийся между Израилем, Иорданией и Палестинской Автономией.
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