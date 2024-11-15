Учёные обнаружили живые микроорганизмы в самом сухом месте на Земле

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Пустыня Атакама, одно из самых засушливых мест на Земле, несмотря на свою суровую природу, поддерживает уникальные микробные сообщества.

Фото: unsplash.com by Joshua Sortino, PDM

Исследования почвы выявили, что микробы здесь живут и процветают, однако анализ их функций и генетического материала сталкивался с трудностями из-за невозможности разделить живую и мертвую ДНК.

На помощь пришла новая технология, позволяющая отделять внутриклеточную (iDNA) и внеклеточную (eDNA) ДНК, разработанная международной группой исследователей во главе с Дирком Вагнером из GFZ в Потсдаме.

Используя этот метод, ученые смогли детально изучить микробное сообщество Атакамы, выявив живые микроорганизмы, которые адаптировались к условиям сухой почвы. Данный подход оказался успешным и позволил идентифицировать такие бактерии, как Actinobacteria и Proteobacteria, в образцах на всей исследуемой территории, а также выделить доминирование Chloroflexota в iDNA. Этот прогресс открывает новые возможности для изучения микробов в экстремальных условиях, а также в других агрессивных средах, где эти организмы могут играть ключевую роль в подготовке местности для последующих форм жизни, как, например, в зонах после землетрясений.

Новаторский метод фильтрации дает возможность глубже понять активные процессы, происходящие в микробных сообществах, и сделать открытия, которые ранее были невозможны с традиционными методами.

Вагнер планирует продолжить работу, проводя метагеномное секвенирование iDNA, что должно помочь лучше понять биологические процессы в местах с низкой биомассой и в агрессивных природных условиях.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.



Атака́ма (исп. Desierto de Atacama) — пустыня на западном побережье Южной Америки на территории Чили (между 22° и 27° ю. ш.) площадью 105 000 км2.

