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Учёные случайно обнаружили крупнейшую коралловую колонию

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Наука

На Соломоновых островах ученые случайно обнаружили крупнейшую в мире коралловую колонию размером 34 на 32 метра.

Учёные случайно обнаружили крупнейшую коралловую колонию
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эту массивную структуру, видимую даже из космоса, не замечали около 300 лет. Команда National Geographic Pristine Seas сначала приняла ее за затонувший корабль, но при детальном исследовании выяснила, что это живая колония кораллов, насчитывающая около миллиарда полипов.

Коралловый вид, Pavona clavus, устойчив к изменениям среды благодаря своему местоположению на прохладном шельфе, что позволило ему выжить несмотря на многовековые воздействия глобального потепления, закисления океана и загрязнения.

Местное сообщество на Соломоновых островах заботится о сохранении колонии, но теперь планирует привлечь национальную поддержку для защиты этого уникального природного чуда.

Уточнения

Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов.

Соломо́новы Острова́ (англ. Solomon Islands [ˈsɒləmən ˈaɪlənds]) — государство в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии, занимающее бо́льшую часть одноимённого архипелага, а также некоторые другие островные группы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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