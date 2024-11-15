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Промышленные выбросы вызывают снегопады и создают дыры в облаках

1:43
Наука

Спутниковые данные показывают, что промышленные выбросы могут вызывать уникальные атмосферные явления, такие как образование "дыр" в облаках и локальные снегопады.

Промышленные выбросы вызывают снегопады и создают дыры в облаках
Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0

Исследования под руководством Велле Толла из Тартуского университета выявили, что аэрозольные загрязнения — мельчайшие частицы, такие как сажа, — способны изменять структуру облаков. Эти частицы способствуют формированию ледяных кристаллов, которые, выпадая в виде снега, создают участки с разреженными облаками. Такой эффект был зафиксирован над 67 крупными заводами Северной Америки и Евразии, где выбросы загрязняющих веществ от нефтеперерабатывающих предприятий и металлургических заводов стали причиной локальных осадков.

В одном из крупнейших случаев наблюдался снегопад на площади 2200 кв. км, где выпало до 15 мм снега. Радарные данные подтвердили, что этот процесс был вызван загрязняющими веществами, способствующими образованию ледяных кристаллов в облаках. Однако, несмотря на очевидные источники выбросов, аналогичный эффект был замечен и вблизи атомных электростанций, не производящих аэрозольных загрязнений. Толл предполагает, что теплый воздух, поднимающийся от электростанций, может переносить загрязняющие частицы из других источников, но эта гипотеза пока не подтверждена.

Эти результаты могут потенциально использоваться для целенаправленного снеговызывания, хотя метод требует наличия переохлажденных облаков и контролируемых условий.

Уточнения

Снегопа́д — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде снега, мелких кристаллов льда.

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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