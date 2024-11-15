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Астроном-любитель из России открыл новое небесное тело

1:29
Наука

Крымский астроном-любитель Геннадий Борисов вновь заявил о своем успехе в астрономии: он открыл новую комету, названную C/2024 V1 (Borisov). Это открытие подтверждено Гарвардским центром малых планет, который присвоил комете официальное имя.

Астроном-любитель из России открыл новое небесное тело
Фото: Pexels by Thirdman, CC0

Ученый отметил, что работал над этим открытием более года, наблюдая за ночным небом и обрабатывая огромное количество данных.

По его словам, наблюдения проводились в созвездии Большой Медведицы, где он сначала принял новый объект за астероид. Однако дальнейший анализ показал, что он имеет слабый хвост, характерный для комет. После подтверждения другими астрономами, центр Гарварда официально зафиксировал открытие.

Эта комета стала 13-й на счету Борисова, что позволило ему занять второе место среди астрономов-любителей мира по числу открытых комет, уступая лишь австралийцу с 18 кометами, сообщает ТАСС.

Новая комета пройдет между орбитами Марса и Юпитера на расстоянии полутора астрономических единиц от Земли в феврале 2025 года, и будет видна с Земли. Ее диаметр, по оценкам, составляет несколько сотен метров. Комета вернется к Солнцу лишь через 3 700 лет, что делает это событие уникальным для наблюдений.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.

Астроно́мия (от др.-греч. ἄστρον — «звезда» и νόμος — «закон») — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел (планет, звёзд, астероидов, и т. д.) и систем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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