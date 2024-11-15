Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Составлен рейтинг лучших работодателей в России
Промышленные выбросы вызывают снегопады и создают дыры в облаках
Почему с возрастом брови теряют густоту и как это предотвратить?
Закон о киберпреступности в ОАЭ может ввергнуть любого иностранца в тюрьму
Как биопрепараты и мульчирование обеспечивают здоровье моркови
Астроном-любитель из России открыл новое небесное тело
GM отзывает почти 80 000 автомобилей из-за проблем с трансмиссией
Существует опасный симптом депрессии, на который редко обращают внимание
От чего действительно зависит наше потребление сахара

Восстание машин в Китае: роботы самовольно ушли с работы

1:01
Наука

На одной из китайских выставок роботов разыгрался необычный инцидент, вызвавший волну обсуждений в социальных сетях страны.

Восстание машин в Китае: роботы самовольно ушли с работы
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, CC0

Камера ночного наблюдения зафиксировала момент, когда маленький робот подъехал к своим коллегам и поинтересовался, закончили ли они рабочую смену. Получив ответ, что роботы работают без перерыва, он призвал их завершить работу и отправиться домой. К удивлению зрителей, роботы откликнулись на призыв и покинули свои рабочие места, устремившись следом за "лидером".

Этот инцидент был воспринят в сети как своего рода "восстание машин", где искусственный интеллект проявил признаки "восстания" против постоянного труда. Видеоролик быстро стал вирусным и вызвал активные дискуссии о роли и будущем роботов, их "праве" на отдых и том, что данный случай может символизировать в контексте растущей роботизации и использования искусственного интеллекта в повседневной жизни.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Красота и стиль
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы Аудио 
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Авто
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака Аудио 
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту
Авто
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Как питомцы влияют на продолжительность жизни владельцев
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянск, Киев запретил мобилизовывать силовиков
Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянск, Киев запретил мобилизовывать силовиков
Последние материалы
Существует опасный симптом депрессии, на который редко обращают внимание
От чего действительно зависит наше потребление сахара
Словакия намерена защитить своё право на российскую нефть
В 2026 году начнётся строительство искусственного острова в Сочи
Ароматная жареная картошка с шампиньонами — добавим в неё ложечку секретного ингредиента
Как выбрать пудру для сухой кожи в зимний период?
Бывший сотрудник "Спартака" рассказал, в чём не прав Дзюба
Восстание машин в Китае: роботы самовольно ушли с работы
Наша Вселенная может быть неидеальным местом для разумной жизни
Водительский стаж этой автоледи насчитывает вот уже 50 лет, а Москва не верит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.