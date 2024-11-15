Восстание машин в Китае: роботы самовольно ушли с работы

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

На одной из китайских выставок роботов разыгрался необычный инцидент, вызвавший волну обсуждений в социальных сетях страны.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, CC0

Камера ночного наблюдения зафиксировала момент, когда маленький робот подъехал к своим коллегам и поинтересовался, закончили ли они рабочую смену. Получив ответ, что роботы работают без перерыва, он призвал их завершить работу и отправиться домой. К удивлению зрителей, роботы откликнулись на призыв и покинули свои рабочие места, устремившись следом за "лидером".

Этот инцидент был воспринят в сети как своего рода "восстание машин", где искусственный интеллект проявил признаки "восстания" против постоянного труда. Видеоролик быстро стал вирусным и вызвал активные дискуссии о роли и будущем роботов, их "праве" на отдых и том, что данный случай может символизировать в контексте растущей роботизации и использования искусственного интеллекта в повседневной жизни.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

