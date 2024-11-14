Канада разрывает совместные с КНР научные исследования

Парламентский комитет рекомендовал Канаде немедленно прекратить все финансируемые государством исследовательские проекты с Китаем в ряде чувствительных технологических областей, о чём говорится в новом отчёте.

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По мнению комиссии, запрет необходим для противодействия "всё более агрессивным" попыткам китайского правительства наращивать свою военную и научную мощь, в том числе с помощью шпионажа.

"Хотя международное сотрудничество в области научных знаний на благо человечества важно, оно не отменяет необходимости для правительства защищать национальную безопасность Канады", — говорится в докладе, который Специальный комитет по отношениям между Канадой и Китайской Народной Республикой представил парламенту в первых числах ноября.

Отчёт был подготовлен в связи с резонансным инцидентом в Канадской национальной лаборатории микробиологии (NML), которая имеет высший уровень биологической безопасности для работы с самыми опасными вирусами.

В 2019 году двух канадских исследователей китайского происхождения вывели из лаборатории и в итоге уволили за нарушения безопасности, которые, по словам представителей правительства, включали в себя неправильную отправку образцов вирусов коллегам из Уханьского института вирусологии (WIV) в Китае и сокрытие профессиональных связей с китайскими учёными и учреждениями.

В январе правительство опубликовало новые правила, касающиеся сотрудничества с иностранными организациями. Политика в отношении исследований в области чувствительных технологий и подозрительных связей запрещает исследователям, получающим государственное финансирование, сотрудничать с людьми, связанными с примерно сотней организаций, в основном базирующимися в КНР, в 11 областях исследований, включая искусственный интеллект (ИИ), аэрокосмическую отрасль, квантовую науку и биотехнологии.

В США существует множество законов и нормативных актов, которые также ограничивают или запрещают финансируемым из федерального бюджета исследователям, работающим в ряде областей, считающихся секретными, сотрудничать с исследователями из Китая, Ирана и ряда других стран.

В докладе также рекомендуется расширить существующую политику, запретив исследователям, работающим над чувствительными технологиями, работать со всеми физическими и юридическими лицами в Китае. Это также запретило бы любую работу с WIV, которая, как утверждают некоторые наблюдатели, способствовала пандемии COVID-19, и запретило бы исследователям в Канаде участвовать в китайской программе финансирования "Тысячи талантов" для зарубежных учёных.

"Отношение и поведение Китая в последние годы сделали его гораздо менее привлекательной страной, с которой можно было бы сотрудничать ради взаимной выгоды", — утверждает либеральный член парламента и председатель комитета Кен Харди (Ken Hardie).

По его мнению, "нет сомнений" в том, что правительство серьёзно отнесётся к рекомендациям и ужесточение правил может создать проблемы для тех учёных, которые часто сотрудничают с коллегами из Китая.

Правительство изучает доклад и "в надлежащее время" предоставит ответ, — заявил представитель Министерства общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям Канады. А представитель Министерства инноваций, науки и экономического развития заявил, что политика правительства направлена не против конкретных стран, а против любых организаций, которые могут представлять угрозу.

Уточнения

Уха́нь — город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр этой провинции. В 2020 году город приобрёл известность за пределами Китая как точка начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.



Уханьский институт вирусологии (англ. Wuhan Institute of Virology, WIV) — исследовательский институт вирусологии под управлением Китайской академии наук (КАН).

