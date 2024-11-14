В Ираке найдено боле битвы, описанное в знаменитых летописях

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Место битвы при Кадисии было обнаружено в Ираке с помощью исторических источников и рассекреченных снимков, сделанных американскими спутниками-шпионами в 1970-х годах, сообщает CNN.

Фото: Wikimedia Commons by Wayback Machine is licensed under Public domain

Уильям Дедман из Даремского университета и его коллеги использовали эти материалы для составления карты археологических памятников на Ближнем Востоке, когда решили найти затерянное поле битвы.

Арабские воины изгнали сасанидов из региона, объяснил Дедман, что позволило мусульманским территориям расшириться за пределы Аравии. Исследователи использовали информацию из исторических текстов, чтобы нанести на спутниковые снимки интересующие их области, а затем внимательно изучили сельскохозяйственные угодья в провинции Наджаф, где пересекались круги. Вскоре они заметили следы форта и двойной стены, упомянутые в источниках.

«Я не мог в это поверить», — признался Дедман.

Археологи в Ираке исследовали объекты на местности и подтвердили результаты, отметив, что военный форпост в Аль-Удайбе, по-видимому, был разрушен, а большая часть 10-метровой стены была уничтожена или переоборудована в ограждение.

Уточнения

Битва при Кадисии (араб. معركة القادسية‎ — Ма’ракат аль-Кадисийя; перс. نبرد قادسيه‎; предположительно, 2 декабря 636 года, 27 шавваля 15 г. х.) — решающее сражение между арабами-мусульманами и армией государства Сасанидов во время арабского завоевания Ирана.

