Как избежать последствий избыточного сна и что делать, если вы часто пересыпаете

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Сон — важный элемент поддержания здоровья, однако чрезмерное количество сна может вызвать проблемы. По данным исследований, опубликованных в PLoS One, важность качественного сна для физического и психического состояния невозможно переоценить. Тем не менее, вредно ли спать слишком много?

Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Сон регулирует метаболические и гормональные процессы, способствует восстановлению организма и помогает очищать мозг от токсинов. Он укрепляет иммунную систему, поддерживает психическое здоровье и даже способствует лечению эмоциональных травм.

Однако, несмотря на все его преимущества, избыток сна может привести к усталости, даже если спать слишком долго. В этом случае нарушается внутренний биоритм организма, что может привести к еще большей дневной усталости.

Рекомендуемое количество сна зависит от возраста и состояния здоровья. Например, взрослым рекомендуется спать от 7 до 9 часов, подросткам — 8-10 часов, а новорожденным — 14-17 часов. Недосыпание или долгий сон в периоды болезни могут быть оправданы, однако на постоянной основе это может нарушить здоровье.

Сон играет важную роль в поддержании веса, уровня глюкозы в крови, снижении стресса и предотвращении заболеваний. Однако продолжительный сон, более 9 часов, может привести к проблемам, таким как увеличение массы тела, депрессия, расстройства сна и ухудшение когнитивных функций.

Слишком долгий сон может быть связан с заболеваниями, такими как депрессия или апноэ во сне, а также повышать риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Гиперсомния — это состояние, при котором наблюдается как длительный сон, так и сильная дневная сонливость. Это может быть следствием различных нарушений сна, медикаментов или психологических заболеваний. Для предотвращения этих проблем важно соблюдать режим сна, избегать вредных привычек и поддерживать здоровый образ жизни.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

