Почему поздний ужин может стать причиной бессонницы и лишнего веса

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Вопрос о том, полезно ли есть перед сном, вызывает споры среди экспертов. Существует мнение, что поздний прием пищи может привести к набору веса, так как организм не успевает переварить пищу до сна, и она откладывается в виде жира.

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Метаболизм ночью замедляется на 10-15%, и пища, потребляемая незадолго до сна, может вызвать дискомфорт или нарушить циркадные ритмы. Специалисты рекомендуют прекращать прием пищи за 2-3 часа до сна, чтобы дать организму возможность отдохнуть и восстановиться.

Тем не менее, не все согласны с тем, что вечерние перекусы всегда вредны. Эксперты отмечают, что если ужин легкий и сбалансированный, он не окажет негативного воздействия. При этом важно, что именно съедено. Продукты с высоким содержанием жира и сахара могут вызвать расстройства пищеварения и повысить уровень инсулина, что приведет к накоплению жира.

В то же время, легкий перекус с белками и клетчаткой может способствовать восстановлению мышц и улучшению качества сна.

Некоторые продукты, такие как жирная рыба, орехи и овсянка, могут помочь улучшить сон, поскольку они способствуют выработке гормонов, которые регулируют цикл сна и бодрствования. Важно выбирать правильные продукты перед сном, чтобы не нарушить режим и поддержать здоровье.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

