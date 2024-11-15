Почему круги на полях привлекают внимание, кто их создает

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Круги на полях — это форма ландшафтного искусства, создаваемая людьми с использованием простых инструментов. Эти узоры, которые могут быть как простыми кругами, так и сложными фигурами, такими как спирали и треугольники, чаще всего встречаются в Южной Англии.

Фото: commons.wikimedia.org by Hansueli Krapf, CC BY-SA 3.0

Несмотря на широко распространённую версию о внеземном происхождении этих образований, они были созданы людьми, а именно Дугом Бауэром и Дэйвом Чорли в 1978 году. Вдохновлённые популярностью НЛО в тот период, они решили создать свои собственные "приземления" инопланетян, которые позже стали причиной ажиотажа и привлекли внимание СМИ.

С тех пор круги на полях стали как объект ландшафтного искусства, так и туристической достопримечательностью.

Однако эти художественные произведения не всегда имели столь мирное происхождение. Некоторые из них были связаны с более мистическими теориями, и в СМИ они нередко трактовались как доказательства инопланетного вмешательства. В дальнейшем такие творения использовались для рекламных целей, включая популяризацию Олимпийских игр и технологических продуктов.

Интересно, что в мире существуют и другие виды кругов на полях, которые могут возникать естественным путём, например, от вихрей или воздействия животных. В Австралии валлаби создавали круглые участки на полях с опиумными маками, из-за чего эти круги стали известны как результат "пьяных" животных.

Основной идеей, которая лежит в основе кругов на полях, является их создание человеком. Эти произведения до сих пор очаровывают зрителей своей загадочностью и визуальной привлекательностью.

Уточнения

Круги на полях (англ. crop circles) или агроглифы (порт. agroglifos; фр. agroglyphes; «агро» + «глифы») — геоглифы; геометрические рисунки в виде колец, кругов и других фигур, образованные на полях с помощью полёгших растений.

