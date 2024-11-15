Круги на полях — это форма ландшафтного искусства, создаваемая людьми с использованием простых инструментов. Эти узоры, которые могут быть как простыми кругами, так и сложными фигурами, такими как спирали и треугольники, чаще всего встречаются в Южной Англии.
Несмотря на широко распространённую версию о внеземном происхождении этих образований, они были созданы людьми, а именно Дугом Бауэром и Дэйвом Чорли в 1978 году. Вдохновлённые популярностью НЛО в тот период, они решили создать свои собственные "приземления" инопланетян, которые позже стали причиной ажиотажа и привлекли внимание СМИ.
С тех пор круги на полях стали как объект ландшафтного искусства, так и туристической достопримечательностью.
Однако эти художественные произведения не всегда имели столь мирное происхождение. Некоторые из них были связаны с более мистическими теориями, и в СМИ они нередко трактовались как доказательства инопланетного вмешательства. В дальнейшем такие творения использовались для рекламных целей, включая популяризацию Олимпийских игр и технологических продуктов.
Интересно, что в мире существуют и другие виды кругов на полях, которые могут возникать естественным путём, например, от вихрей или воздействия животных. В Австралии валлаби создавали круглые участки на полях с опиумными маками, из-за чего эти круги стали известны как результат "пьяных" животных.
Основной идеей, которая лежит в основе кругов на полях, является их создание человеком. Эти произведения до сих пор очаровывают зрителей своей загадочностью и визуальной привлекательностью.
Круги на полях (англ. crop circles) или агроглифы (порт. agroglifos; фр. agroglyphes; «агро» + «глифы») — геоглифы; геометрические рисунки в виде колец, кругов и других фигур, образованные на полях с помощью полёгших растений.
Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.