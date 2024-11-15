Можете ли вы спать лучше благодаря вечерней тренировке

Физические упражнения действительно могут способствовать улучшению сна, но подход к тренировкам перед сном требует некоторых нюансов. Ранее бытовало мнение, что физическая активность перед сном оказывает негативное воздействие на его качество. Это объяснялось повышением частоты сердечных сокращений и температуры тела, что якобы мешает расслаблению и засыпанию.
Однако исследования, опубликованные в Европейском журнале спортивной науки, показали, что занятия спортом за 90 минут до сна могут быть безопасными и полезными. Главное — избегать слишком интенсивных тренировок перед сном.
Профессор Эмерсон Уиквир, заведующий отделением медицины сна в Университете Мэриленда, подчеркивает, что физическая активность способна снизить стресс, повысить естественную потребность во сне и установить полезный вечерний ритуал, будь то тренировка в спортзале или прогулка перед сном.
Физическая нагрузка помогает не только сжигать калории, что улучшает метаболизм, но и снижает вероятность набора лишнего веса, который может привести к обструктивному апноэ сна.
Кроме того, исследования показывают, что физическая активность положительно влияет на засыпание, повышает эффективность сна, делая его более глубоким и сокращая количество пробуждений.
Эффективными для улучшения сна оказались умеренные аэробные нагрузки и силовые упражнения. Однако даже если сон был прерван, легкая тренировка, например, прогулка, может поднять уровень эндорфинов и улучшить самочувствие.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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