Можете ли вы спать лучше благодаря вечерней тренировке

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Физические упражнения действительно могут способствовать улучшению сна, но подход к тренировкам перед сном требует некоторых нюансов. Ранее бытовало мнение, что физическая активность перед сном оказывает негативное воздействие на его качество. Это объяснялось повышением частоты сердечных сокращений и температуры тела, что якобы мешает расслаблению и засыпанию.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Однако исследования, опубликованные в Европейском журнале спортивной науки, показали, что занятия спортом за 90 минут до сна могут быть безопасными и полезными. Главное — избегать слишком интенсивных тренировок перед сном.

Профессор Эмерсон Уиквир, заведующий отделением медицины сна в Университете Мэриленда, подчеркивает, что физическая активность способна снизить стресс, повысить естественную потребность во сне и установить полезный вечерний ритуал, будь то тренировка в спортзале или прогулка перед сном.

Физическая нагрузка помогает не только сжигать калории, что улучшает метаболизм, но и снижает вероятность набора лишнего веса, который может привести к обструктивному апноэ сна.

Кроме того, исследования показывают, что физическая активность положительно влияет на засыпание, повышает эффективность сна, делая его более глубоким и сокращая количество пробуждений.

Эффективными для улучшения сна оказались умеренные аэробные нагрузки и силовые упражнения. Однако даже если сон был прерван, легкая тренировка, например, прогулка, может поднять уровень эндорфинов и улучшить самочувствие.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

