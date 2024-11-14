Наша Вселенная может быть неидеальным местом для разумной жизни

Недавнее исследование астрофизиков показало, что наша Вселенная может быть не самой лучшей средой для появления разумной жизни.
Ученые изучили влияние темной энергии — гипотетической формы энергии, которая ускоряет расширение Вселенной, — на образование звезд и, следовательно, на возможности возникновения жизни.
Используя уравнение Дрейка, исследователи смоделировали гипотетические Вселенные с различными уровнями темной энергии, что позволило им оценить, какие из них могли бы быть более благоприятными для появления разумных видов. В результате выяснилось, что в Вселенных с более высоким содержанием темной энергии звезды образуются эффективнее, чем в нашей.
Поскольку звезды необходимы для формирования планет и химических элементов, их активное образование значительно увеличивает шансы на возникновение жизни. Например, если в нашей Вселенной коэффициент преобразования материи в звезды составляет 23%, то в гипотетических Вселенных с большим количеством темной энергии этот показатель достигает 27%, что указывает на более высокую вероятность зарождения жизни.
Таким образом, исследование ставит под сомнение представление о том, что наша Вселенная оптимальна для разумной жизни, указывая, что в других Вселенных условия могли бы быть еще лучше.
Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.
Жизнь (лат vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе «свойства живого»; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.
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