Наша Вселенная может быть неидеальным местом для разумной жизни

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование астрофизиков показало, что наша Вселенная может быть не самой лучшей средой для появления разумной жизни.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)

Ученые изучили влияние темной энергии — гипотетической формы энергии, которая ускоряет расширение Вселенной, — на образование звезд и, следовательно, на возможности возникновения жизни.

Используя уравнение Дрейка, исследователи смоделировали гипотетические Вселенные с различными уровнями темной энергии, что позволило им оценить, какие из них могли бы быть более благоприятными для появления разумных видов. В результате выяснилось, что в Вселенных с более высоким содержанием темной энергии звезды образуются эффективнее, чем в нашей.

Поскольку звезды необходимы для формирования планет и химических элементов, их активное образование значительно увеличивает шансы на возникновение жизни. Например, если в нашей Вселенной коэффициент преобразования материи в звезды составляет 23%, то в гипотетических Вселенных с большим количеством темной энергии этот показатель достигает 27%, что указывает на более высокую вероятность зарождения жизни.

Таким образом, исследование ставит под сомнение представление о том, что наша Вселенная оптимальна для разумной жизни, указывая, что в других Вселенных условия могли бы быть еще лучше.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.



Жизнь (лат vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе «свойства живого»; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

