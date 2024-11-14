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Российские археологи раскрыли тайны древней гробницы у пирамид Гизы

Наука

Российские археологи сделали важное открытие в Египте, обнаружив гробницу высокопоставленного чиновника Усера и его жены Хетепхерес, датируемую эпохой Древнего царства и V династией фараонов.

Российские археологи раскрыли тайны древней гробницы у пирамид Гизы
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Гробница, находящаяся в 300 метрах от пирамиды Хеопса на плато Гизы, принадлежит III тысячелетию до нашей эры.

Как рассказала руководитель экспедиции Института востоковедения РАН профессор Элеонора Кормышева, Усер имел высокий титул "Тот, которого знает царь", что соответствует современному управленцу имения. Его жена Хетепхерес, вероятно, была жрицей богини Хатхор, как и многие жены египетской знати.

На плато Гизы могли быть похоронены только избранные, получившие разрешение фараона, что подтверждает значимость Усера и Хетепхерес. Гробница отличается крупными размерами, что было привилегией даже для высших чиновников, обычно довольствовавшихся небольшими склепами. Профессор Кормышева отметила, что гробница использовалась повторно, о чем свидетельствует расписной саркофаг, вероятно, относящийся к более позднему периоду. Внутри гробницы возможно сохранено первичное погребение, о котором станет известно после дальнейших раскопок.

Ожидается, что более точная информация о содержимом гробницы появится в ближайшие дни после открытия входа в погребальную камеру.

Уточнения

Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.

Комплекс пирамид в Гизе — комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде Каира, современной столицы Египта.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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