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Учёные нашли новую область памяти вне мозга

1:31
Наука

Исследование Нью-Йоркского университета (NYU) предлагает новый взгляд на процесс формирования памяти, утверждая, что воспоминания могут возникать не только в мозге, но и в других клетках организма.

Учёные нашли новую область памяти вне мозга
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

Учёные под руководством нейробиолога Николая Кукушкина обнаружили, что повторяющиеся химические стимулы могут активировать у клеток способность к запоминанию, подобную эффекту, наблюдаемому в нейронах.

Это исследование раскрывает, что клетки нервной и даже почечной ткани, подвергшиеся воздействию определённых химических сигналов, показали признаки формирования памяти. Ключевым процессом для этого является массовое пространственное повторение стимулов, что запускает процессы, аналогичные кодированию воспоминаний в мозге.

Результаты показывают, что протеины, такие как протеинкиназы A и C (PKA и PKC), могут активировать "гены памяти", в зависимости от количества и продолжительности воздействия. Этот процесс длится от нескольких часов до дней, что схоже с обучением нейронов.

Кукушкин отмечает, что такой подход к изучению памяти может привести к новому пониманию роли тела в хранении информации и поможет разработать методы лечения проблем с памятью и когнитивными функциями.

Эти открытия поднимают вопрос о "телесной памяти", где клетки могут "запоминать" предыдущие стимулы, что, возможно, влияет на здоровье и болезни.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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