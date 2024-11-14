Археологи нашли нетронутый участок римской дороги под Лондоном

Археологи в ходе коммунальных работ в Саутуарке на юго-востоке Лондона обнаружили нетронутый участок одной из главных римских дорог Британии, пролегающий под современной Old Kent Road.
Впервые подтверждено археологическими находками, что римская дорога действительно находилась под нынешней магистралью, как предполагалось ранее.
Обнаруженный участок шириной 5,8 метра и высотой 1,4 метра состоит из нескольких слоев, включая прочное основание из утрамбованного гравия и мела, а также верхний слой песка и гравия. Изначальная поверхность, вероятно, располагалась на том же уровне, что и современная дорога, что создает эффект "дорога на дороге", подчеркивающий многовековую преемственность маршрута.
Эта древняя дорога, известная как Уотлинг-стрит, была впервые построена британцами железного века и позже, после римского вторжения в 43 году н. э., модернизирована римлянами, став важной транспортной артерией. Она пролегала от Дувра на северо-запад, пересекала Темзу по мосту в Лондоне и заканчивалась в Роксетере. Строительство участка через Лондон произошло зимой 47/48 года н. э. На протяжении почти двух тысячелетий дорога выдержала множество изменений, таких как канализация, линии трамвая и постройка современной дороги.
Как отметил менеджер проекта Дэйв Тейлор, сохранность этого фрагмента — удивительная удача, учитывая насыщенную историю этого района.
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