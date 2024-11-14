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Археологи нашли нетронутый участок римской дороги под Лондоном

Наука

Археологи в ходе коммунальных работ в Саутуарке на юго-востоке Лондона обнаружили нетронутый участок одной из главных римских дорог Британии, пролегающий под современной Old Kent Road.

Археологи нашли нетронутый участок римской дороги под Лондоном
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

Впервые подтверждено археологическими находками, что римская дорога действительно находилась под нынешней магистралью, как предполагалось ранее.

Обнаруженный участок шириной 5,8 метра и высотой 1,4 метра состоит из нескольких слоев, включая прочное основание из утрамбованного гравия и мела, а также верхний слой песка и гравия. Изначальная поверхность, вероятно, располагалась на том же уровне, что и современная дорога, что создает эффект "дорога на дороге", подчеркивающий многовековую преемственность маршрута.

Эта древняя дорога, известная как Уотлинг-стрит, была впервые построена британцами железного века и позже, после римского вторжения в 43 году н. э., модернизирована римлянами, став важной транспортной артерией. Она пролегала от Дувра на северо-запад, пересекала Темзу по мосту в Лондоне и заканчивалась в Роксетере. Строительство участка через Лондон произошло зимой 47/48 года н. э. На протяжении почти двух тысячелетий дорога выдержала множество изменений, таких как канализация, линии трамвая и постройка современной дороги.

Как отметил менеджер проекта Дэйв Тейлор, сохранность этого фрагмента — удивительная удача, учитывая насыщенную историю этого района.

Уточнения

Дре́вний Рим — современное историографическое обозначение римской цивилизации в период от VIII века до н. э. (основание города Рим) до падения Западной Римской империи в V веке, одна из самых развитых цивилизаций древнего мира в Европе, государство античности.

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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