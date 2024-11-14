Создан материал для использования на морозе ниже -150°C

Российские и китайские ученые разработали уникальный материал, сохраняющий прочность и пластичность даже при экстремально низких температурах ниже -150 °С, что открывает новые возможности в космонавтике, криогенной промышленности и работе в полярных широтах.
Исследователи из МИСИС, совместно с китайскими коллегами, создали слоистый композиционный материал, который благодаря специальной структуре не разрушается хрупко под ударом.
Материал на основе металла и металлического стекла при воздействии мороза тормозит трещины за счет локального разогрева и пластичности. Этот эффект достигается на границе кристаллического и аморфного металлических слоев: при разрушении атомы перед трещиной перескакивают, вызывая нагрев, что предотвращает разрушение образца.
Разработка может существенно улучшить работу оборудования, предназначенного для использования в условиях экстремально низких температур.
В будущем исследователи планируют усовершенствовать состав и повысить устойчивость материала к радиации, что расширит его применение в суровых условиях эксплуатации.
Материа́л (от лат. materialis — «вещество») — вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция.
Мороз — понижение температуры воздуха существенно ниже 0 °C; то же, что холод, заморозки.
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