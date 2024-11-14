В России повысили урожайность ячменя на 7-31%

Специалисты Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН и Федерального исследовательского центра "Немчиновка" разработали инновационный метод повышения урожайности ячменя, который нацелен на использование в условиях Московской области.
С поддержкой Минобрнауки РФ, исследователи провели опыты, показавшие, что обработка семян и растений водными дисперсиями фуллерена С60 или его аминокислотных производных способна увеличить урожайность на 7-31%.
Секрет метода — предпосевная обработка и дополнительная обработка в фазе кущения низкими концентрациями фуллерена, что ведет к увеличению числа продуктивных стеблей, массы и количества зерен. Благодаря антиоксидантным свойствам фуллерена, снижается окислительный стресс, что способствует выносливости растений в неблагоприятных условиях. Фуллерен С60 является малотоксичным и экономически эффективным, что подтверждает его безопасность для экологической системы, сообщает ТАСС.
Научные испытания продемонстрировали успешные результаты в полевых условиях, и в ближайшее время планируются регистрационные испытания.
Ячме́нь (лат. Hórdeum) — род растений семейства Злаки (Poaceae), один из древнейших злаков, возделываемых человеком.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.