В России повысили урожайность ячменя на 7-31%

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН и Федерального исследовательского центра "Немчиновка" разработали инновационный метод повышения урожайности ячменя, который нацелен на использование в условиях Московской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz, CC BY-SA 3.0

С поддержкой Минобрнауки РФ, исследователи провели опыты, показавшие, что обработка семян и растений водными дисперсиями фуллерена С60 или его аминокислотных производных способна увеличить урожайность на 7-31%.

Секрет метода — предпосевная обработка и дополнительная обработка в фазе кущения низкими концентрациями фуллерена, что ведет к увеличению числа продуктивных стеблей, массы и количества зерен. Благодаря антиоксидантным свойствам фуллерена, снижается окислительный стресс, что способствует выносливости растений в неблагоприятных условиях. Фуллерен С60 является малотоксичным и экономически эффективным, что подтверждает его безопасность для экологической системы, сообщает ТАСС.

Научные испытания продемонстрировали успешные результаты в полевых условиях, и в ближайшее время планируются регистрационные испытания.

Уточнения

Ячме́нь (лат. Hórdeum) — род растений семейства Злаки (Poaceae), один из древнейших злаков, возделываемых человеком.



Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

