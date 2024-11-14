В США нашли способ заранее предсказывать угрозу падения комет

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские астрономы из Университета Северной Аризоны разработали метод, позволяющий находить долгопериодические кометы (ДПК), которые могут представлять угрозу для Земли.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonid_Meteor_(cropped).jpg by Navicore

Эти кометы движутся по вытянутым орбитам и сближаются с Землей крайне редко, иногда раз в несколько сотен лет. Однако их потенциальная опасность значительна, так как они могут стать причиной около 6% всех столкновений Земли с космическими объектами.

Новый метод основан на поиске так называемых "хлебных крошек" — метеороидных потоков, которые остаются после комет, проходящих вблизи Солнца. При таком сближении лед в кометах испаряется, выбрасывая пыль и камни, формируя метеороидный поток, параллельный траектории кометы. Эти потоки могут служить указателем на существующие кометы, которые иначе было бы трудно обнаружить.

Исследователи обратили внимание на 17 известных метеороидных потоков, проанализировав их и смоделировав возможные орбиты "родительских" комет. Сравнив данные, ученые обнаружили совпадения между реальными и виртуальными объектами, что подтверждает эффективность предложенного метода. Этот подход дает возможность обнаруживать потенциально опасные кометы за десятилетия до их возможного сближения с Землей, что может позволить своевременно подготовиться и предотвратить катастрофические последствия.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.



Астроно́мия (от др.-греч. ἄστρον — «звезда» и νόμος — «закон») — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел (планет, звёзд, астероидов, и т. д.) и систем.

