Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клещи смыкаются. Меньше 6 км осталось до окружения ВСУ под Курахово
Как перечная мята восстанавливает кожу и снимает усталость
Эффективные маски для ухода за кожей шеи и декольте в домашних условиях
Для тех кто на диете: рецепт смузи из хурмы
Как правильно есть холодец: советы врача-диетолога
Этот молочный продукт практически не содержит лактозы
Блогер Анастасия Костенко заявила, что ФНС нагло ворует у неё деньги без предупреждения
Батраков сообщил, что в ближайшее время может заключить новый контракт с Локомотивом
Избыток масла может стать причиной серьезных неисправностей двигателя

В США нашли способ заранее предсказывать угрозу падения комет

1:29
Наука

Американские астрономы из Университета Северной Аризоны разработали метод, позволяющий находить долгопериодические кометы (ДПК), которые могут представлять угрозу для Земли.

В США нашли способ заранее предсказывать угрозу падения комет
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonid_Meteor_(cropped).jpg by Navicore

Эти кометы движутся по вытянутым орбитам и сближаются с Землей крайне редко, иногда раз в несколько сотен лет. Однако их потенциальная опасность значительна, так как они могут стать причиной около 6% всех столкновений Земли с космическими объектами.

Новый метод основан на поиске так называемых "хлебных крошек" — метеороидных потоков, которые остаются после комет, проходящих вблизи Солнца. При таком сближении лед в кометах испаряется, выбрасывая пыль и камни, формируя метеороидный поток, параллельный траектории кометы. Эти потоки могут служить указателем на существующие кометы, которые иначе было бы трудно обнаружить.

Исследователи обратили внимание на 17 известных метеороидных потоков, проанализировав их и смоделировав возможные орбиты "родительских" комет. Сравнив данные, ученые обнаружили совпадения между реальными и виртуальными объектами, что подтверждает эффективность предложенного метода. Этот подход дает возможность обнаруживать потенциально опасные кометы за десятилетия до их возможного сближения с Землей, что может позволить своевременно подготовиться и предотвратить катастрофические последствия.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.

Астроно́мия (от др.-греч. ἄστρον — «звезда» и νόμος — «закон») — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел (планет, звёзд, астероидов, и т. д.) и систем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Садоводство, цветоводство
Грибы в саду: признак плодородия или проблема Аудио 
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Еда и рецепты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова Украинские наёмники полетели из Африки на Ближний Восток за опытом Юрий Бочаров
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Последние материалы
Избыток масла может стать причиной серьезных неисправностей двигателя
Обнаружили паразита, убивающего змей
У футболиста Смолова пропали часы стоимостью свыше 7 миллионов рублей
В России увеличили выплаты участникам спецоперации за инвалидность
Избегает демонизации: Волкер объяснил, почему Трамп сказал тёплые слова про Путина
Вандалы изрисовали памятник Ахмату Кадырову
Похвасталась медалью: главу района освистали в Курской области
Мифы о зимнем уходе за автомобилем, которые могут вам дорого обойтись
Эксперты советуют отложить покупку шампанского до праздников
Раскрыт секрет тёмного вещества в Челябинском метеорите
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.