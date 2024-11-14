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Токсичность под контролем: перспективный препарат для лечения рака мозга

2:29
Наука

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с российскими коллегами совершили прорыв в борьбе с глиобластомой — агрессивной и распространенной злокачественной опухолью головного мозга. Исследователи разработали новое вещество, которое может стать основой для препарата с пониженной токсичностью по сравнению с существующими аналогами.

Токсичность под контролем: перспективный препарат для лечения рака мозга
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, CC BY-SA 3.0

Глиобластома, как правило, локализуется в лобной, височной, теменной и затылочной долях мозга, реже — в мозжечке. Она чаще встречается у людей старше 64 лет, причем мужчины подвержены ей больше, чем женщины.

В настоящее время глиобластома считается неизлечимой. Средняя продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза составляет всего 15 месяцев, а лишь 5% больных живут более пяти лет.

В мире для лечения глиобластомы применяются препараты на основе платины — цисплатин, карбоплатин и оксалиплатин. Однако эти соединения обладают высокой токсичностью и вызывают серьезные побочные эффекты. Кроме того, со временем опухолевые клетки приобретают устойчивость к этим препаратам, что снижает их эффективность.

Ученые УрФУ, в сотрудничестве с коллегами из Уральского государственного медицинского университета, синтезировали новое противоопухолевое вещество, структурно схожее с цисплатином. Оба препарата имеют платиновый комплекс и низкую молекулярную массу, что позволяет им проникать через гематоэнцефалический барьер.

Однако, в отличие от цисплатина, который блокирует деление как здоровых, так и злокачественных клеток, связываясь с молекулой ДНК, новое вещество действует по другому механизму. Предполагается, что оно вызывает образование активных форм кислорода, которые окисляют липиды, составляющие клеточные мембраны. Разрушение мембран приводит к гибели клетки.

Ученые надеются, что новый препарат будет эффективен в случаях, когда традиционные методы лечения неэффективны.

В ближайшем будущем планируются доклинические испытания нового вещества на живых организмах. Если предположения о его механизме действия подтвердятся, это может стать значительным прорывом в лечении глиобластомы.

Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда.

Уточнения

Мозжечо́к — отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. У человека располагается позади продолговатого мозга и варолиева моста, под затылочными долями полушарий головного мозга.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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