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Антропологи объяснили, почему люди так медленно взрослеют

2:19
Наука

Американские ученые, изучив зубы древнего юноши из Дманиси (Грузия), выяснили, что медленный процесс роста и развития у людей возник намного раньше, чем считалось. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что 1,77 миллиона лет назад представители рода Homo развивались с некоторыми особенностями, характерными для современных людей.

Антропологи объяснили, почему люди так медленно взрослеют
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Хотя этот древний юноша развивался быстрее, чем современный человек, его моляры в раннем детстве росли медленно, что указывает на возможные предпосылки к формированию нашей модели долгого детства.

Исследование проводилось с помощью современных методов рентгеновской визуализации, что позволило исследователям подсчитать линии роста в зубах юноши и воссоздать временную картину формирования зубов. Палеоантропологи Кристоф Цолликофер и Марсия Понсе де Леон из Цюрихского университета использовали синхротронную визуализацию, что дало возможность увидеть, как зубы древнего ребенка росли с точностью до полугода.

"Один из главных вопросов палеоантропологии — понять, когда модель медленного развития появилась у рода Homo", — отметила биоархеолог Алессия Нава.

Результаты указывают на то, что первые признаки такого развития были уже у Homo в Дманиси, задолго до увеличения объема мозга.

По словам ученых, медленное развитие зубов, вероятно, было связано с тем, что этот древний юноша еще долго зависел от взрослых в пище и уходе после отлучения от груди. Соплеменники этого юноши использовали каменные орудия и, вероятно, помогали как молодым, так и пожилым членам группы.

Палеоантрополог Дебби Гуателли-Стайнберг из Университета штата Огайо подчеркнула, что наблюдаемое замедление развития, возможно, стало важным этапом на пути к эволюции длительного детства у людей, позволившему детям дольше оставаться зависимыми и обучаться у взрослых. Хотя некоторые ученые выражают сомнения в связи Дманиси с прямыми предками современных людей, это открытие все же расширяет наше понимание эволюционных истоков детства и социальной зависимости.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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