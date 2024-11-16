Ученые обучили ИИ точно предсказывать возмущения в радиационном поясе Земли

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Университета Северной Каролины и Лос-Аламосской национальной лаборатории применили технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы усовершенствовать прогнозирование активности электронов во внешнем радиационном поясе Земли. Исследование было опубликовано в журнале Space Weather.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Эти отрицательно заряженные частицы движутся на околосветовых скоростях, представляя угрозу для космических аппаратов: они могут вызывать сбои и отказ электроники на борту спутников.

Для разработки алгоритма Predictive MeV Electron—Medium Earth Orbit (PreMevE-MEO) использовались данные с 12 спутников GPS на средней орбите и одного геосинхронного спутника на низкой околоземной орбите.

Ученые показали, что на основе наблюдений с помощью имеющейся космической инфраструктуры можно создать высокоточные прогнозы изменений космической погоды.

Авторы исследования подчеркивают, что новая модель может стать эффективным инструментом для предупреждения о космической погоде, что значительно повысит безопасность работы космического оборудования.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

