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Ученые выявили, как скорость движения ледников может предсказать извержение вулканов

1:54
Наука

Отчет британских ученых из университетов Абердина, Бирмингема и Манчестера Метрополитен пролил свет на интересную связь между скоростью движения ледников и вероятностью извержения вулканов. В своей работе, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, исследователи показали, что ледники, находящиеся в радиусе пяти километров от активных вулканов, перемещаются на 46% быстрее по сравнению с другими ледяными массивами.

Ученые выявили, как скорость движения ледников может предсказать извержение вулканов
Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), PDM

Причиной ускоренного таяния и движения, по мнению специалистов, становится снижение трения между ледником и горной породой под ним, что потенциально может сигнализировать о приближающемся извержении.

В ходе анализа ученые обработали данные о скорости перемещения 85% из 217 тысяч ледников по всему миру. После корректировок на климат, толщину льда и уклон поверхности было установлено, что усиленное движение ледников вблизи вулканов связано с увеличением их вулканической активности.

Такие результаты дают вулканологам новые возможности. По словам доктора Джозефа Маллалиу из Бирмингемского университета, работа команды может помочь в создании новой системы раннего оповещения об извержениях в регионах, подобных Эйяфьятлайокудлю в Исландии.

Изучение ледниковых движений позволит зафиксировать сигналы надвигающейся активности за несколько месяцев до возможного извержения, что даст местным властям и жителям больше времени на подготовку.

"Покрытые льдом вулканы представляют большую опасность, поскольку высвобождаемая во время извержений талая вода может вызвать масштабные наводнения и селевые потоки, угрожающие близлежащим поселениям", — подчеркнул доктор Маллалиу.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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