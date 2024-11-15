Британские учёные переоценили потепление: эксперт объясняет ошибку

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Согласно Парижскому соглашению, принятому в 2015 году, целью является ограничение глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Среднегодовая температура на Земле в 2020 году уже была выше показателей 1850-1900 годов на 0,75 градуса, а к 2023 году — на 1,31 градуса.

Фото: flickr.com by Ray in Manila, CC BY 2.0

Тем не менее, британские учёные Эндрю Джарвис и Пирс Форстер предложили свои расчёты, оценив потепление 2023 года на 1,49 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Их подход отличается тем, что они учли климатические изменения до 1850 года, предполагая, что для оценки потепления следует учитывать более ранние климатические данные.

Ведущий научный сотрудник МГУ Алексей Елисеев прокомментировал результаты своих британских коллег, указав, что индустриальный период стоит отсчитывать с 1750 года, когда началось ткацкое производство. Он также отметил ошибку в выводах британцев, поскольку климат Земли изменяется не только из-за влияния человека, но и из-за естественной изменчивости.

По его словам, до середины XIX века воздействие антропогенных факторов на климат было незначительным.

Елисеев добавил, что основной прирост температуры начался только во второй половине XIX века. Как отмечал английский климатолог Гай Каллендар, температурный максимум 1940-х годов объяснялся парниковым эффектом, но вскоре температура начала снижаться, что свидетельствует о естественном характере предыдущих изменений.

Британские учёные, по мнению Елисеева, допустили ту же ошибку, не учитывая важные факторы.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

