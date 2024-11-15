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Российские ученые синтезировали новое вещество для борьбы с раком мозга

1:38
Наука

Российские учёные из УрФУ разработали вещество с противоопухолевым эффектом, которое может стать новым оружием в борьбе с глиобластомой — самой агрессивной формой рака мозга. Исследование опубликовано на портале BioMetals (BM) и подчеркивает, что новый препарат будет менее токсичным для пациентов по сравнению с существующими аналогами.

Российские ученые синтезировали новое вещество для борьбы с раком мозга
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Заведующий лабораторией первичного биоскрининга клеточных и генных технологий УрФУ Всеволод Мелехин рассказал, что на сегодняшний день глиобластома остаётся неизлечимой, и её прогнозы крайне неблагоприятны. Обычно пациенты с этим диагнозом живут не более 15 месяцев, а вероятность прожить более пяти лет составляет менее пяти процентов.

На данный момент лечение основано на платиновых соединениях, которые, хотя и эффективны, обладают высокой токсичностью и вызывают серьёзные побочные эффекты.

Кроме того, опухолевые клетки адаптируются к этим препаратам и перестают реагировать на них, что мотивировало учёных искать менее токсичные альтернативы.

В результате учёные из УрФУ синтезировали вещество, аналогичное цисплатину, но с меньшим токсическим воздействием.

Принципиальное отличие нового вещества в его механизме действия. Оба препарата включают платиновый комплекс с низкой молекулярной массой, который позволяет молекулам проникать в мозг, однако у российского препарата иной механизм воздействия на опухоль, что может значительно повысить его эффективность.

Уточнения

Мультиформная глиобласто́ма (англ. Glioblastoma multiforme, GBM) — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52 % первичных опухолей мозга и до 20 % всех внутричерепных опухолей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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