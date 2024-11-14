Американские учёные нашли способ заблаговременно обнаружить опасные кометы

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские астрономы из Университета Северной Аризоны разработали метод, позволяющий заранее обнаруживать долгопериодические кометы (ДПК), которые могут представлять угрозу для Земли. Исследование опубликовано на сайте arXiv, и его выводы показывают, что новый подход может предупредить о потенциальном столкновении за годы до предполагаемой катастрофы.

Фото: Wikimedia Commons by Nielander, CC0

Долгопериодические кометы движутся по вытянутым орбитам, и их сближение с Землей происходит крайне редко — раз в несколько сотен лет или реже. Согласно оценкам, такие кометы составляют около 6% всех столкновений Земли с космическими объектами, и среди известных ДПК есть те, что проходят на расстоянии менее 7,5 млн километров от нашей планеты, представляя потенциальную угрозу.

Метод астрономов основан на наблюдении за "хлебными крошками" — метеороидами, которые остаются на пути следования кометы после ее сближения с Солнцем. Под воздействием солнечного излучения лед в комете испаряется, оставляя каменные и пылевые частицы, которые образуют метеороидный поток, параллельный траектории кометы.

Метеороидные потоки могут указывать на родительские кометы, позволяя обнаружить их задолго до того, как они приблизятся к Земле. В своем исследовании ученые смоделировали виртуальные кометы на основе 17 известных потоков с выявленными родительскими ДПК.

Моделирование позволило определить области в космосе, где могли бы находиться эти кометы. Результаты показали значительные совпадения между реальными и смоделированными данными, что подтверждает эффективность метода.

Разработанный метод может обеспечить человечеству десятилетия на подготовку к возможному космическому удару.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs - "волосатый", "косматый") — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.

