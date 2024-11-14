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Американские учёные нашли способ заблаговременно обнаружить опасные кометы

1:55
Наука

Американские астрономы из Университета Северной Аризоны разработали метод, позволяющий заранее обнаруживать долгопериодические кометы (ДПК), которые могут представлять угрозу для Земли. Исследование опубликовано на сайте arXiv, и его выводы показывают, что новый подход может предупредить о потенциальном столкновении за годы до предполагаемой катастрофы.

Американские учёные нашли способ заблаговременно обнаружить опасные кометы
Фото: Wikimedia Commons by Nielander, CC0

Долгопериодические кометы движутся по вытянутым орбитам, и их сближение с Землей происходит крайне редко — раз в несколько сотен лет или реже. Согласно оценкам, такие кометы составляют около 6% всех столкновений Земли с космическими объектами, и среди известных ДПК есть те, что проходят на расстоянии менее 7,5 млн километров от нашей планеты, представляя потенциальную угрозу.

Метод астрономов основан на наблюдении за "хлебными крошками" — метеороидами, которые остаются на пути следования кометы после ее сближения с Солнцем. Под воздействием солнечного излучения лед в комете испаряется, оставляя каменные и пылевые частицы, которые образуют метеороидный поток, параллельный траектории кометы.

Метеороидные потоки могут указывать на родительские кометы, позволяя обнаружить их задолго до того, как они приблизятся к Земле. В своем исследовании ученые смоделировали виртуальные кометы на основе 17 известных потоков с выявленными родительскими ДПК.

Моделирование позволило определить области в космосе, где могли бы находиться эти кометы. Результаты показали значительные совпадения между реальными и смоделированными данными, что подтверждает эффективность метода.

Разработанный метод может обеспечить человечеству десятилетия на подготовку к возможному космическому удару.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs - "волосатый", "косматый") — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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